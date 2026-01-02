Türkiye korkuları ayyuka çıktı: Rusya-Ukrayna savaşından ders çıkarıp ordularını geliştiriyorlar

Yunan medyası, Ukrayna'daki savaşın, yeni taktikler ve eğilimler içerdiğini çünkü orada yaşanan savaşın bugüne kadar bilinen savaşları değiştirdiğini dile getirdi.

Rus askeri uzman ve Savunma Bakanı Danışmanı Valery Shiryaev'in görüşlerine yer verilen haberde, Rus yetkilinin, "Rus Silahlı Kuvvetlerinin küçük piyade gruplarını Ukrayna şehirlerine ve köylerine sızdırma uygulaması, 2025'te savaşın ön cephelerine 'yeni bir bilgi birikimi' getirdi" dediği aktarıldı.

Shiryaev, "Askerler sadece cephede değil, eskisinden çok daha büyük bir baskı altında. Tüm yönetmeliklere göre bu kabul edilemez. Bu 15 kilometrelik "ölüm bölgesini" geçmek için, askerlerimizden iki veya üçünün daha önce sadece özel kuvvetlere özgü nitelikleri sergilemesi gerekiyor. Başka bir deyişle, bugüne kadar bildiğimiz Rus piyadelerinin tamamı, esasen özel kuvvetler gibi savaşmayı öğrenmeye zorlandı" dedi.

"YUNANİSTAN BU YENİ DÜZENE AYAK UYDURMALI"

Rus yetkilinin görüşleri üzerinden değerlendirmede bulunan Yunan medyasında yer alan haberde, devam eden savaşın, Türkiye ve Çin gibi küresel ölçekte etkili orduların dikkatini çektiği ifade edildi.

Türkiye'nin bu savaştan önemli dersler çıkardığı aktarılan haberde, Ankara'nın Moskova ve Kiev ile yakın ilişkilere sahip olduğu vurgulandı.

Haberde, Türkiye'nin Çin gibi Ukrayna cephesindeki tüm yeni taktikleri ve gelişmeleri yakından takip ettiği ve buna göre savunma sanayi başta olmak üzere çalışmalar yürüttüğü dile getirildi. Avrupa'da devam eden savaşın, eski savaşlar gibi yorumlanmaması gerektiğinin altı çizilen haberde, bu krizden çıkarılacak derslerin çok olduğu ve Atina'nın tıpkı Ankara gibi yeni savaş stratejisine ayak uydurması gerektiği aktarıldı.

SURİYE, IRAK, LİBYA...

Ayrıca Türk ordusunun Suriye, Irak, Libya ve Dağlık Karabağ gibi bölgelerde önemli savaş deneyimine sahip olduğuna atıfta bulunulurken, özellikle donanma alanında son yıllarda ciddi bir çaba sarf edildiği ifade edildi.

Türk askerinin büyük bir kısmının özel kuvvetler gibi olduğunun altı çizilen haberde aynı zamanda Türk Deniz Kuvvetleri'nin, halihazırda sahip olduğu ve tüm tatbikatlarında kullandığı çıkarma filosuna ek olarak, modern teknolojiye ve gelişmiş kapasiteye sahip yeni gemilerin inşasına da devam etmekte olduğu dile getirildi.