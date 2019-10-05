Türkiye korkusundan ülkeyi ABD üssüne çevirecek

Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın, parlamentodaki partilerin temsilcileri ile bir araya gelip onları ABD ile imzalanması beklenen yeni savunma anlaşması hususunda bilgilendireceği belirtildi. Toplantının öncesinde Dendias resmi Twitter hesabı üzerinden, “ABD ile yapılacak anlaşma Yunanistan’ın çıkarlarını koruyor ve Ege ile Doğu Akdeniz’de istikrar ve güvenliğin bir unsuru olacak. Karşımızdaki iyi bir anlaşma” açıklamasını yaptı. Yunan basınına göre bir bitiş tarihi olmayan anlaşma, Yunanistan’da yeni üsler kurulmasını içeriyor. Yunanistan’daki ABD varlığının genişletilmesinin önünü açacak olan anlaşma, basında “Türkiye’ye karşı bir adım öne geçmek adına girişilmiş bir iş” olarak yorumlanıyor.