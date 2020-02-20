Türkiye, Lazkiye'deki rejim hedeflerini mi vurdu?

19 Şubat 2020 Çarşamba23:52 - Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 00:28

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde rejim güçlerine birçok bölgede darbe vurmaya devam ediyor. Yerel kaynaklardan gelen son bilgilere göre Lazkiye ve Hama’da birçok nokta füzelerle ateş altına alındı.

Rejimin alçak saldırılarının ardından Türkiye, rejim unsurlarının İdlib bölgesinden geri çekilmemesi halinde harekete geçileceği ve rejim unsurlarının görülen her bölgede vurulacağı açıklanmıştı.

Yerel kaynakların iddialarına göre; Lazkiye ve Hama bölgesinde rejim unsurları füzelerle ateş altına alındı.

TÜRKİYE HAREKETE GEÇTİ RUSYA'DAN AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Türkiye'nin rejime yönelik gerçekleştirdiği operasyonların ardından Rusya'dan ilk açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Liderlerimiz arasında varılan tüm anlaşmaların uygulanması gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye ile İdlib konusunda her düzeyde çalışmaya hazırız, buna üst düzey de dahil." açıklamasında bulundu.