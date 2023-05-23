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Dünya

Türkiye, Libya'daki fuara 44 firma ile katıldı

Libya'da, başta Türkiye olmak üzere 10 ülkeden 260 firmanın katıldığı 13. Uluslararası Yapı ve İnşaat Fuarı (Libya Build) başladı.

AA23 Mayıs 2023 Salı 02:50 - Güncelleme:
Türkiye, Libya'daki fuara 44 firma ile katıldı
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Libya Başbakanı Abdulhamid ed-Dibeybe'nin gerçekleştirdiği fuarın açılışında Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz ve bazı bakanlar da hazır bulundu.

Türk firmaları, Kuzey Afrika'da yapı ve inşaat alanındaki en büyük fuar olma özelliği taşıyan Libya Build'e 12 yıldır düzenli katılıyor.

Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Yusuf Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl fuara 44 Türk firmasının katıldığını belirtti.

Mısır, İtalya, BAE, Avusturya ve Tunus'un da aralarında bulunduğu 10 farklı ülkeden toplam 260 firmanın yer aldığı fuar 25 Mayıs'a kadar sürecek.

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