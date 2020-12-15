AA 15 Aralık 2020 Salı 08:40 - Güncelleme: 15 Aralık 2020 Salı 08:45

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, Türkiye'nin inşa ettiği Sayda Türk Travma ve Rehabilitasyon Hastanesi'nin güney bölgesinde önemli bir sağlık kuruluşu olarak hizmet vereceğini söyledi.

Sağlık Bakanı Hasan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) açılış çalışmalarını sürdürdüğü Lübnan'daki Türk Hastanesi'ne ziyareti sırasında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Sayda Türk Travma ve Rehabilitasyon Hastanesi'nin açılış hazırlıkları kapsamında yönetiminde değişikliğe gidildiğini dile getiren Hasan, "İnanıyorum ki dost ülke Türkiye'nin inşa ettiği Sayda Türk Travma ve Rehabilitasyon Hastanesi, yeni yönetimi ile Sayda kenti başta olmak üzere ülkenin güneyinde önemli bir sağlık kuruluşu olarak hizmet verecektir. TİKA ve Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl'ın devam eden destekleri de bunun içindir." dedi.

Hastanenin açılışına yönelik engellerin aşılması için büyük destek gördüklerini aktaran Hasan, "Türk Hastanesi'nin, alanında Lübnan'daki kamu ve özel hastaneler arasında en donanımlısı olması hasebiyle vatandaşa sağlık hizmeti verme konusunda ciddi etkileri olacaktır." diye konuştu.

Bakan Hasan, Türkiye devleti, TİKA, Türk Büyükelçiliği ve bu zor dönemde Lübnan'ın yanında yer alan tüm dost ülkelere teşekkür etti.

Sayda Türk Travma ve Rehabilitasyon Hastanesi Müdürü Muna Tiryaki de hastanenin açılış hazırlıkları çerçevesindeki stratejik planlarını oluşturduklarını ifade etti.

Türk Hastanesi'nin Lübnanlı hastalara uluslararası standartlarda sağlık hizmeti vereceğini anlatan Tiryaki, yaklaşık 100 yataklı hastaneyi acil servisle başlayarak aşamalı olarak hizmete açacaklarını kaydetti.

- YILLARDAN BERİ İÇ ANLAŞMAZLIKLARIN KURBANI OLAN TÜRK HASTANESİ

Başkent Beyrut'un 44 kilometre güneyinde yer alan Sayda kentinde yapım ve donanımı tamamlanan Türk Travma ve Rehabilitasyon Hastanesi, acil servis, yoğun bakımlar, ameliyathaneler ve teknik birimlerin planlandığı tedavi bloku ve idare, hasta yatak birimlerinin planlandığı hasta bakım blokundan oluşuyor.

Kasım 2010'da dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılarak Lübnan'a teslim edilen Sayda Türk Hastanesi, yıllardır tüm donanımıyla hizmet verebilecek durumda olmasına rağmen ülkedeki iç siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle halkın hizmetine açılamadı.

Tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden biriyle boğuşan Lübnan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının da zirveye çıktığı bir dönemden geçiyor.

Barındırdığı Suriyeli ve Filistinli mültecilerle nüfusu yaklaşık 6 milyona ulaşan Lübnan'da, Beyrut Limanı'nda yaşanan felakette yaralanan binlerce kişinin tedavisi için başkentin dışındaki sağlık merkezlerine başvurulmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ağustos ayında Beyrut Limanı'nda meydana gelen şiddetli patlamanın ardından ülkedeki sağlık ihtiyaçlarını göz önüne alarak Sayda Türk Hastanesi'nin bir an önce hasta kabulüne başlamasını sağlamak üzere Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu'nu özel temsilci olarak görevlendirmişti.

Prof. Dr. Topaloğlu ve beraberindeki Türk heyeti, 13 Ağustos'ta Lübnan'da Başbakan Hassan Diyab ve Sağlık Bakanı Hamad Hasan ile bir araya gelmiş, görüşmede hastaneyi açma çalışmalarını hızlandırma konusunda mutabık kalınmıştı.