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Dünya

Türkiye mezunu Abdulkadir Muhammed Nur Somali'de Adalet Bakanı oldu

Üniversite eğitimini Türkiye'de tamamlayan Abdulkadir Muhammed Nur, Somali'de açıklanan yeni kabinede Adalet Bakanı olarak yer aldı.

AA19 Ekim 2020 Pazartesi 23:41 - Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 23:41
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Somali Başbakanı Muhammed Hüseyin Roble'nin, uzun zamandır beklenen yeni kabinesini açıklandı.

Roble, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu Abdulkadir Muhammed Nur'u Adalet Bakanı olarak atadı.

Bakanlar Kurulunun oluşturulmasında akademisyenlere, aydınlara ve toplumun ileri gelenlerine danışan Başbakan Roble, yeni kabinede gençlere ve kadınlara öncelik verdi.

Yeni kabinede Dışişleri ve Maliye bakanları yerini korurken; İçişleri, Savunma, Güvenlik, Bilgi, Eğitim, Petrol, Ticaret ve Bayındırlık İşleri bakanları değişti.

Başbakan Roble tarafından açıklanan yeni kabine, 27 bakan, 17 devlet bakanı ve 26 bakan yardımcısından oluşuyor.

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