Türkiye, Moritanyalı öğrencilerin hayali oldu

PROGRAMLARA TALEP ARTIYOR

Eski Moritanya Din Hizmetleri Müşaviri, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı Fatih Mehmet Aydın, ülkedeki görevi döneminde TDV'nin her türlü faaliyetini en iyi şekilde yürütmek için elinden geleni yaptığını söyledi.

Moritanya'daki görevlerinin arasında, öğrenci seçerek Türkiye'ye gönderilmesini sağlamak olduğunu anlatan Aydın, şunları kaydetti:

"İlk kez 2015'te Moritanya'dan Türkiye'ye 2 öğrenci gönderdik. O 2 kişiyi buluncaya kadar ev ev dolaşarak insanları ikna etmeye çalıştık. Yeni bir ülkeye gitmeleri konusunda tereddütleri vardı. İşte o 2 kişi diğer öğrencilerin önünü açtı. Dönüşleri güzel olunca talep de arttı. Şimdi ise bu öğrencileri sınav sistemiyle programa alıyoruz. Dünyanın birçok ülkesinden gelen öğrenciler, Türkiye'nin çeşitli illerinde okutuluyor. İlk yıl ağırlıklı olarak Türkçe, sonrasında imam hatip müfredatı eğitimi veriliyor. Bu öğrenciler 6 ayda Türkçeyi öğrenecek seviyeye ulaşıyor. Şimdi bu gençlerimiz, bu yıl kurban faaliyetleri için Türkiye'den gelen ekiplerimize gönüllü tercümanlık yapıyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Gurur duyuyoruz."

Aydın, "Bu yıl ilk mezunlarımızı verdik. Bu gençler diğer imam hatipli kardeşlerimiz gibi, puan durumuna göre istediği fakültede öğrenci olabiliyor, çalışabiliyor. İlahiyat ve imam hatip liselerine program dahilinde gönderilen öğrencilerimizin bütün iaşe ve ibateleri TDV tarafından karşılanıyor." diye konuştu.

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