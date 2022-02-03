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Dünya

''Türkiye'' onayı kabineye sunuldu! Resmen duyuruldu

Ukrayna, Türkiye ile 12 yeni anlaşma imzalamayı planlıyor. Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Türkiye ile çok sayıda iş birliği anlaşmalarının onay için kabineye sunulduğunu ifade etti.

AA3 Şubat 2022 Perşembe 07:30 - Güncelleme: 3 Şubat 2022 Perşembe 07:30
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Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, ülkesi ile Türkiye arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA) dahil 12 yeni anlaşma imzalanmasının planlandığını söyledi.

Şmıgal, kabine toplantısında yaptığı açıklamada, Türkiye ile STA'nın yanı sıra yüksek teknoloji, havacılık ve uzay endüstrileri, gençlik politikaları ve kolluk kuvvetleri alanlarında iş birliği taslak anlaşmalarının onay için kabineye sunulduğunu bildirdi.

Denis Şmıgal, bugün Ukrayna ile Türkiye arasında toplam 12 ülkeler arası anlaşmanın imzalanmasının planlandığını kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kiev ziyareti sırasında STA imzalamaya hazırlandıklarını söylemişti.

  • Denis Şmıgal
  • Ukrayna
  • Serbest Ticaret Anlaşması

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