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Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi: Türkiye, Pakistan'ın dostudur

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Türkiye'nin Pakistan'ın dostu olduğunu söyledi.

  • İHA
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Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, İstanbul Yeni Havalimanının açılışına katılmak üzere Türkiye'yi ziyaret edecek. Alvi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Pakistan’ın önemli partnerlerinden biri olduğunu belirterek, sadece Keşmir sorununda değil Türkiye’nin her konuda Pakistan’ın yanında olduğunun altını çizdi. Alvi, iki ülkenin temaslarını sürdüreceğini ve ilişkilerini geliştireceğini ifade etti.
 
Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, yarın düzenlenecek İstanbul Yeni Havalimanı açılış törenine katılacak. Alvi’nin ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor.
 
 

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