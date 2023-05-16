İSTANBUL 29°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mayıs 2023 Salı / 26 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,7057
  • EURO
    21,4816
  • ALTIN
    1271.83
  • BIST100
    4535.94
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Türkiye rekor kırdı! Avrupa geride kaldı: Hayran oldular
Dünya

Türkiye rekor kırdı! Avrupa geride kaldı: Hayran oldular

Türkiye'de seçime katılım rekor seviyedeyken Avrupa yüzde 65'te zorlanıyor. Avrupa Birliği (AB), 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine yüksek katılımın, Türk halkının demokratik hakkını kullanma taahhüdünün açık bir işareti olduğunu bildirdi.

AA16 Mayıs 2023 Salı 13:42 - Güncelleme:
Türkiye rekor kırdı! Avrupa geride kaldı: Hayran oldular
ABONE OL

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, seçimlerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "AB, Türkiye'de 14 Mayıs Pazar günü yapılan parlamento ile cumhurbaşkanı seçimlerine yüksek katılımı, Türk halkının demokratik oy verme hakkını kullanma taahhüdünün açık bir işareti olarak memnuniyetle karşılıyor." değerlendirmesi yapıldı.

AB'nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) Uluslararası Seçim Gözlem Misyonu ve Avrupa Konseyi'nin ön bulgularını ve vardığı sonuçları dikkate aldığının belirtildiği açıklamada, "Türk makamlarını tespit edilen eksiklikleri gidermeye çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, AB'nin şeffaf, kapsayıcı ve güvenilir seçimlere olan ihtiyaca en üst düzeyde önem verdiği ve yeni parlamentonun görevini üstlenmesini heyecanla beklediği kaydedildi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de dün yaptığı açıklamada "Bu seçimlerdeki çok büyük katılım gerçekten iyi haber çünkü bu Türk halkının demokratik haklarını kullanarak gidip oy vermeye bağlılıklarını, demokratik kurumlara değer verdiklerini göstermektedir. Bu dünkü seçimlerin büyük kazanımıdır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.