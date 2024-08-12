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Dünya

Türkiye-Rusya -Mısır arasında ''Wagner'' iş birliği! Salah: Anlaşma olasılığı arttı

Mısır'ın Türkiye'deki eski büyükelçisi Abdurrahman Salah, Rusya'nın Libya'daki paralı askerlerini farklı bölgelere kaydırması hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Salah, “Rusya'nın binlerce Wagner paralı askerini Libya'dan bölgelere nakletmesi, Libya'daki tüm paralı asker güçlerinin tahliyesi konusunda Mısır-Türkiye-Rusya arasında bir anlaşmaya varılması olasılığını artırdı.” dedi.

Star Gazetesi12 Ağustos 2024 Pazartesi 12:00 - Güncelleme:
Türkiye-Rusya -Mısır arasında ''Wagner'' iş birliği! Salah: Anlaşma olasılığı arttı
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Mısır'ın Türkiye'deki eski Büyükelçisi Abdurrahman Salah, Türkiye, Mısır ve Libya ilişkileri hakkında açıklamada bulundu. Ülkesi ile Türkiye'nin işbirliği içerisinde olması gerektiğini savunan Abdurrahman Salah, Mısır ve Türkiye'nin Libya'daki hükümet kurulması çabalarına da destek verebileceğini belirtti. Salah, ayrıca Rusya'nın paralı askerleri Wagner'in Libya'dan tahliyesi konusunda Türkiye, Mısır ve Rusya'nın bu konuda anlaşma olasının arttığına değindi.

TÜRKİYE, RUSYA VE MISIR'IN WAGNER KONUSUNDA ANLAŞMA OLASILIĞI ARTTI

Salah, ABD ve birçok Avrupa partisinin, Türkiye'ye Libya'daki Rus varlığını dengeleme yetkisi veren politikasını değiştirdiğini söyledi.

Salah, El Arabi El Cedid (Yeni Arap) gazetesine yaptığı açıklamada, bu partilerin "Ukrayna savaşı ve Avrupa pazarlarına coğrafi yakınlık nedeniyle giderek daha da önemli hale gelen Libya'nın petrol ve doğalgaz zenginlikleri üzerinde kontrol sağlayabilecek, Doğu ile Batı arasında siyasi bir uzlaşma bulmayı teşvik eden bir politikaya doğru yavaş yavaş ilerlediğini" belirtti.

Libya'daki Rus paralı askerlerine değinen Salah, "Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Bingazi'deki konsolosluğunu yeniden açma isteğini açıkladı. Rusya'nın binlerce Wagner paralı askerini Libya'dan Ukrayna'ya nakletmesi ve bunların daha fazlasını aynı yönde Sudan ve diğer Afrika ülkeleri gibi bölgelere nakletmesi, Libya'daki tüm paralı asker güçlerinin tahliyesi konusunda Mısır-Türkiye-Rusya arasında bir anlaşmaya varılması olasılığını artırdı." dedi.

"MISIR'IN ANLAŞMALARI REDDEDEREK TUTUMUNU DEĞİŞTİRMESİNE GEREK KALMAYACAK"

Türkiye'nin Libya ile imzaladığı Türkiye-Libya deniz yetki anlaşmasına dikkati çeken Salah, "Mısır'ın, Libya'daki Fayiz es-Serrac ve Abdulhamid Dibeybe hükümetlerinin Türkiye ile deniz sınırları veya Türkiye'nin Libya petrol ve doğalgazını işletmesi konusunda imzaladığı anlaşmaları reddederek tutumunu değiştirmesine gerek kalmayacak" ifadelerini kullandı.

LİBYA'NIN HÜKMET KURMA ÇABALARI

Libya'nın kendi içerisinde hükümet kurma girişimlerine de değinen Salah, "Mısır, Türkiye ile Libya'da siyasi çözüme ulaşmayı ve Libya krizini çözmeyi kolaylaştıracak bir anlayışa varabilir, Libyalı taraflar da Mısır, Türkiye, Batı ve Rusya'nın çıkarlarını aynı anda dikkate alarak yeni bir hükümet kurabilirler." dedi.

"MISIR-TÜRKİYE MUTABAKATINA VARILMASI MÜMKÜN"

Salah, "Doğu ve Batı Libya'da hayata geçirilecek projelerde iki ülkenin işbirliği yapması ve bu projeler için Libya'dan siyasi destek sağlanmasının yanı sıra Libya'dan fon sağlanması konusunda da Mısır-Türkiye mutabakatına varılmasının mümkün olduğunu" söyledi.

Star Gazetesi

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