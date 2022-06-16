Türkiye şartlarını iletmişti... Jake Sullivan: İsveç ve Finlandiya endişeleri çözecek

Sullivan, "Yeni Amerikan Güvenlik Merkezi (CNAS)" tarafından düzenlenen panele katılarak ABD'nin dış politikasına ilişkin soruları yanıtladı.

Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda tutumlarının Rusya karşısında Ukrayna'nın elini olabildiğince güçlendirmek olduğunu kaydeden Sullivan, "Ukrayna'dan topraklarından taviz vermesini istemeyeceğiz. Bunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve tabii ki de yanlış olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sullivan, dün Biden'ın Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık yeni savunma yardımlarını duyurduğuna dikkati çekerek, bu yardımların arasında Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemi (HIMARS) de olacağını söyledi.

- "TAYVAN'A YÖNELİK ABD'NİN POLİTİKASI DEĞİŞMEDİ"

ABD Başkanı Joe Biden'ın "Tayvan'ı savunacağız" açıklamalarının anımsatılması üzerine Sullivan, "Tayvan'a yönelik ABD'nin politikası değişmedi." ifadesini kullandı.

Sullivan, Tayvan'ın kendini savunması için ABD'nin desteğinin devam edeceğini kaydederek, "Bizim yaptıklarımız, ABD'nin Tayvan'ı savunması gereken günün hiçbir zaman gelmemesini sağlamaya yönelik." dedi.

- Sullivan, Türkiye ile İsveç ve Finlandiya arasındaki meselelerin çözüleceğine inanıyor

Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine yönelik dile getirdiği endişelerin sorulmasının ardından Sullivan şu yanıtı verdi:

"Finlandiya ve İsveç'in NATO üyesi olmasını bekliyorum. Türkiye, terör ve PKK'ya ilişkin endişelerini dile getirdi. Hem İsveçliler hem de Finlandiyalılar, Türkiye'nin endişelerine yanıt vermeye hazır olduklarını söylediler. İsveçliler ve Finlandiyalılar, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın ekibiyle üst düzey görüşmeler yapıyor."

Sullivan kendisinin de birkaç gün önce Avrupa'da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile görüştüğünü belirterek, "Bu sorunların çözümü için size net bir zaman veremem ancak tüm tarafların çözüm sözü verdiğini size söyleyebilirim." ifadesini kullandı.