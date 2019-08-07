Türkiye, Singapur Sözleşmesi'ni imzaladı Singapur Sözleşmesi olarak da bilinen Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Uluslararası Sulh Anlaşmaları Hakkındaki Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi, Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan tarafından imzalandı.