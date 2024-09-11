Türkiye, Somali'de eğitti! İlki tamamlandı

Türk Kızılay, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi işbirliğinde, Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen 1 aylık ilk yardım eğitim programının başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Somali Afet Yönetim Ajansı (SODMA) personeline yönelik eğitimi başarıyla tamamlayanlara sertifikaları verildi.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliğinde yapılan sertifika törenine, Somali İçişleri Bakanı Ali Yusuf Ali ve Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Alper Aktaş katıldı.

Somali İçişleri Bakanı Ali, söz konusu eğitim için Türk hükümetine, Türk Kızılaya, Sağlık Bilimleri Üniversitesine ve Recep Tayyip Erdoğan Hastanesine teşekkür etti.

Ali, eğitimin önemine işaret ederek katılımcılardan öğrendiklerini çevrelerine, özellikle çocuklarına, ebeveynlerine ve komşularına öğretmeleri gerektiğini belirtti.

Törende konuşan Büyükelçi Aktaş da Türk Kızılay, Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesinin kıymetli desteğiyle hazırlanan bu seminerde eğitim alanların, belki de on yıl içinde on binlerce Somaliliye büyük katkı sağlayacağını ifade etti.