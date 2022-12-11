Lamamra, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun eş başkanlığında Cezayir'de gerçekleştirilen Türkiye-Cezayir Ortak Planlama Grubu (OPG) Toplantısı sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.



"CEZAYİR-TÜRKİYE STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PARLAK BİR GELECEK VADEDİYOR"

Bakan Lamamra, "Cezayir-Türkiye stratejik işbirliği parlak bir gelecek vadediyor. Dolayısıyla geldiğimiz bu nokta çok önemlidir ve daha da geliştirilmesi gerekmektedir. Bu iki ülkenin imkanlarının önemli bir göstergesidir." dedi.



İki ülke ortaklığının stratejik hedeflere ulaşması noktasında üzerine düşeni yapacağını vurgulayan Lamamra, "Türkiye ile Cezayir arasındaki ilişkiler gelişmeye açık ve en iyi noktaya geleceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.



ORTAK TARİHE DİKKAT ÇEKTİ

Lamamra, Cezayir-Türkiye ilişkilerinin ortak tarih ve medeniyetten beslendiğine dikkati çekerek, iki ülke Cumhurbaşkanlarının da Türkiye-Cezayir arasındaki ilişkilerde gelinen noktayla yakından ilgilendiğini aktardı.



Cezayir-Türkiye ilişkilerinin tam teşekküllü, sürdürülebilir stratejik derinliğe sahip olduğuna işaret eden Lamamra, iki ülke arasındaki ticaret, yatırım, teknoloji transferi ve tecrübe paylaşımının önemini belirtti.



Lamamra, OPG Toplantısı'nın, uluslararası toplumda yaşanan tüm çalkantılara rağmen iki ülke arasındaki stratejik işbirliğini güçlendirdiğini vurgulayarak, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ikili görüşmelerinde, iki tarafın yararına olacak şekilde bölgesel ve uluslararası gelişmeleri de ele aldıklarını kaydetti.



FİLİSTİN DEVLETİNİN KURULMASINDA HEM FİKİR OLDUĞUNU VURGULADI

Cezayir'in bölgesel ve uluslararası alanlarda önemli rol oynadığına dikkati çeken Lamamra, Türkiye ve Cezayir'in, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen bir Filistin devletinin kurulmasında da hem fikir olduğunu vurguladı.



Lamamra, Cezayir ve Türkiye'nin, Libya'daki krizin de Libyalıların kendi aralarında ve seçimler yoluyla çözülebileceği noktasında mutabık olduğunu belirterek, iki ülkenin Afrika haklarının desteklenmesi konusunda ortaya koydukları girişimleri ele aldıklarını aktardı.

Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyinde alınan kararların uygulanmasının takibi amacıyla oluşturulan OPG Toplantısı'na katılmak üzere Cezayir'e gelen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ziyareti yarın sona erecek.