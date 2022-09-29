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Dünya

Türkiye tepki göstermişti! Kırgız Eğitim Bakanı gözaltına alındı

Türkiye'nin rahatsızlık duyduğu FETÖ'cü Kırgız Bakan, gözaltına alındı. Kırgızistan İçişleri Bakanlığı, Eğitim ve Bilim Bakanı Almazbek Beyşenaliyev'in rüşvet alırken suçüstü yakalandığını bildirdi.

AA29 Eylül 2022 Perşembe 11:55 - Güncelleme:
Türkiye tepki göstermişti! Kırgız Eğitim Bakanı gözaltına alındı
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İçişleri Bakanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, yabancı uyruklu öğrenci kaydı karşılığında 110 bin dolar rüşvet talep edildiği iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polisin operasyonuyla Eğitim ve Bilim Bakanı Beyşenaliyev'in suçüstü yakalandığı ifade edildi.

Bakanlık, sosyal medya üzerinden, rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan Beyşenaliyev'e yönelik operasyon görüntüsünü yayımladı.

Görüntüde, Beyşenaliyev bir kişinin elinden zarf alarak "Burada her yerde kameralar var. Evet. (Gülüşmeler) Bu çok ayıp bir şey ama teşekkür ederim." dediği duyuluyor.

Beyşenaliyev, daha sonra lüks cipine bindiği sırada sivil kıyafetli polisin operasyonuyla araçtan indirilerek gözaltına alınıyor.

FETÖ BAĞLANTISI NEDENİYLE TÜRKİYE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ!

Ekim ayındaki toplumsal olayların ardından siyasi kaos yaşanan Kırgızistan'da Milli Eğitim Bakanı Almazbek Beyşenaliyev'in FETÖ bağlantısı ortaya çıkmıştı. Beyşenaliyev'in ülkedeki FETÖ yapılanmasının önemli isimlerinden biri olduğu Pensilvanya'da birçok kez FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le görüştüğü belirlenmişti.

Türkiye, Beyşenaliyev'in FETÖ ile ilişkisi nedeniyle duyduğu rahatsızlığı diplomatik kanallardan ilgili makamlara aktarmıştı.

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