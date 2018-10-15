ITC Erbil Milletvekili Maruf: Türkiye tüm siyasi platformlarda Türkmenleri desteklemiştir

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil Milletvekili Aydın Maruf, Türkiye'nin her platformda Türkmenlere destek verdiğini belirtti.

AA muhabirine açıklamada bulunan Maruf, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Irak'taki temaslarının iki ülkenin ilişkileri açısından önem arz ettiğini söyledi.

Çavuşoğlu'nun Irak ziyareti kapsamında Bağdat'ta ITC yetkilileriyle bir araya geldiğini hatırlatan Maruf, "Türkiye Dışişleri bakanının Irak ziyareti kapsamında ülkedeki taraflarla görüşmesinin ülkeyi desteklemek, ITC yetkilileriyle bir arya gelmesinin ise Türkmenlerinin varlığını önemsemek anlamına geldiğini" ifade etti.

Maruf, Türkiye'nin Türkmenlere desteğine vurgu yaparak, "Türkiye tüm siyasi platformlarda Türkmenleri desteklemiştir. Türkiye geçmişte olduğu gibi gelecekte de bu desteklerini sürdürecektir." dedi.

Türkmenlerin Ankara'nın Bağdat ile Erbil arasındaki ilişkilerin gelişmesinden yana olduğunu dile getiren Maruf, Türkiye’nin bölgedeki pozisyonunun önemli olduğunu vurguladı.

"Seçim sonuçlarının gecikmesinin olumsuz yansımaları olabilir"

IKBY'de 30 Eylül'de yapılan seçimlerin üzerinden 2 hafta geçmesine rağmen halen sonuçların açıklanmadığına dikkati çeken Maruf, şöyle devam etti:

"Bu, IKBY'nin siyasi sürecine olumsuz yansımaları olabilir. Aynı zamanda sonuçları da etkileyebilir. Komisyon üyeleri sözde bağımsız ancak partilerin etkisinde hareket ediyor. Komisyonun en kısa sürede seçim sonuçlarını açıklaması gerekir. Çünkü hem halk hem de siyasi taraflar komisyona karşı güven kaybediyor."

Maruf, seçimlerde Türkmenlere ayrılan 5 milletvekili kotasına müdahale edildiğini belirterek, müdahalenin insan haklarına ve demokrasi temellerine aykırı olduğunu, bunun halkın kendi iradesiyle temsilci seçmesinin önünde engel oluşturduğunu kaydetti.

"Irak'ta tüm bileşenlerin katıldığı bir hükümet istiyoruz"

IKBY seçimlerinde güvenlik güçlerinin 28 Eylül'de sandık başına gittiğini hatırlatan Maruf, güvenlik güçlerinin oylarında Türkmenlere ayrılan beş kotadan dördünün iki Türkmen siyasi tarafa kaydırıldığını öne sürdü.

Maruf, Irak’ta kurulacak hükümette Türkmenlere de yer verilmesi gerektiğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Türkmenler Irak'ta önemli bir faktördür. Ülkede siyasi süreçteki önemli kararlarda, hem mecliste hem de hükümette yer alması gerektiğini istiyoruz. Özellikle de en üst düzey görevlerde yer alması gerekir. Biz Irak'ta tüm bileşenlerin adil şekilde katıldığı bir hükümet istiyoruz."

"Türkmenler Irak-Türkiye ilişkilerinin gelişmesinde önemli rol oynuyor"

Türkmenlerin Irak'ta cumhurbaşkanı yardımcılığı görevine talip olduğunu dile getiren Maruf, bunun doğal bir hak olduğunu vurguladı.

Türkmenlerin Irak ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesinde önemli bir rol oynadığını belirten Maruf, "2003'ten bu yana yeni Irak'ta millet olarak hükümetten faydalanmadık. O tarihten bu yana Türkmenler siyasi süreçten uzaklaştırıldı. Bu yüzden Irak'ta önemli görevlerde Türkmenlere yer verilmesi gerekir." ifadelerini kullandı.