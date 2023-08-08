Türkiye üzerinden Suriye'ye yapılan BM yardımlarının sınır geçişleri 13 Kasım'a kadar uzatıldı

Birleşmiş Milletler'in (BM) Türkiye üzerinden Suriye'ye yaptığı insani yardımların sınır geçişleri uzatıldı. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Eri Kaneko yaptığı açıklamada, Suriye rejiminin, Türkiye üzerinden Suriye'ye yapılan BM yardımlarının Bab al-Salam (Öncüpınar) ve Al Ra'ee (Çobanbey) sınır kapılarından geçişlerini verdiği izni 13 Kasım'a kadar uzattığını ifade ederek, "Suriye hükümetinin Bab al-Salam ve Al Ra'ee sınır kapılarını kullanma iznini 13 Kasım'a kadar uzatmasını memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Geçtiğimiz şubat ayında Türkiye'de meydana gelen deprem felaketinin ardından Suriye, BM yardımlarının bölgeye ulaştırılması için 13 Ağustos'a kadar Türkiye üzerinden söz konusu iki sınır kapısının kullanılmasına izin vermişti.

BM Güvenlik Konseyi'nin izniyle 2014'ten bu yana BM, Suriye'nin kuzeyindeki milyonlarca kişiye insani yardım ulaştırmak için Türkiye üzerinden Bab el-Hava Sınır Kapısı'nı kullanıyor.