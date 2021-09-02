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Dünya

Türkiye ve Azerbaycan SAT komandoları ortak tatbikata başladı

Türkiye ve Azerbaycan SAT komandoları, Bakü'de ortak tatbikata başladı. Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ve Azerbaycan ordusunun ikili SAT eğitimleri gerçekleştirdiğini bildirdi.

AA2 Eylül 2021 Perşembe 16:37 - Güncelleme: 2 Eylül 2021 Perşembe 17:18
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Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, tatbikatların temel amacının, iki ülkenin askeri birliklerinin karşılıklı faaliyetlerini ve komutanların karar verme ile birim yönetimi becerilerini geliştirmek olduğu bildirildi.

Tatbikatta su altı saldırı ve savunma operasyonlarının da yapılacağı kaydedildi. Bakanlık, tatbikatın ilk gününden bazı görüntüleri kamuoyu ile paylaştı.

Tatbikat, 12 Eylül'e kadar devam edecek.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye ve Azerbaycan ordusuna mensup SAT timlerinin katılımıyla ikili SAT eğitimleri gerçekleştiriliyor. Azerbaycan'da devam eden eğitimler kapsamında, tabanca ve piyade tüfeği atış eğitimleri, meskun mahallerde muharebe ve yakın muharebe eğitimleri icra edildi." ifadelerine yer verildi.

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