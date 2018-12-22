ABD Başkanı Trump: Türkiye DEAŞ'la başa çıkabilir

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye’nin de içinde olduğu bölge ülkeleri DEAŞ’ın çaresine bakmalı" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, DEAŞ'ın bölgede büyük bir tehlike olduğunu ifade ettiği mesajında "Beyaz Saray’dayım, yoğun çalışıyorum. Kapatma ve Suriye üzerine yapılan haberlerin çoğunluğu yalan" dedi. Suriye’den çekilme kararı hakkında ise "Başkan olduğumda, DEAŞ iyici vahşileşmişti. DEAŞ şimdi büyük oranda etkisiz halde ve Türkiye’nin de içinde olduğu diğer bölge ülkeleri DEAŞ’ın çaresine bakmalı. Biz eve geliyoruz" sözlerini paylaştı.