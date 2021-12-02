Türkiye ve İngiltere arasında kritik adım: İş birliği artıyor

AA 2 Aralık 2021 Perşembe 10:58 - Güncelleme: 2 Aralık 2021 Perşembe 11:00

Forum, İngiltere ile Türkiye arasında iş birliği potansiyellerini ortaya koymak ve Türkiye'nin kaliteli, uygun ve ileri teknoloji sağlık hizmetlerini başta İngiltere olmak üzere dünya ülkelerinin vatandaşlarıyla buluşturmak hedefi ile gerçekleştirilecek.

Sağlık Bakanlığının himayesinde, Uluslararası Sağlık Hizmetleri (USHAŞ) tarafından organize edilen forum, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği, Özel Hastaneler Platformu Derneği, İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası, Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu, Türkiye Sağlık Turizmi Dernekleri Federasyonu, Ağız ve Diş Sağlığı Kuruluşları Derneği, Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği ve Türkiye İlaç Sanayi Derneği desteği ve Satur iş birliği ile gerçekleştiriliyor.

Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Tolunay'ın ev sahipliğini yaptığı 2 günlük programda, Sağlık Bakanlığı ile Birleşik Krallık'tan üst düzey yetkililerin yanı sıra kamu ve özel sektör temsilcileri de yer alacak.

Sağlık Bakanlığı ile Birleşik Krallık'tan üst düzey isimlerin bir araya geleceği forumda, "Türkiye-Birleşik Krallık İş Birliği Fırsatları", "İlaç, Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Sarf Sektöründe Birleşik Krallık-Türkiye İş Birliği", "Dijital Sağlıkta Birleşik Krallık-Türkiye Açısından Fırsatlar", "Pandemi Sonrası Uluslararası Hasta Tedavisi" başlıklı oturumlar gerçekleştirilecek.