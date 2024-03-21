Türkiye ve Katar'dan ortak Gazze adımı! Doha'da bir araya getirildiler

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 167. gününde sürüyor.

TÜRKİYE VE KATAR'DAN ORTAK GAZZE ADIMI

Türkiye ve Katar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında tahliye edilen Filistinli yaralıları Doha'da bir araya getirdi.

Katar Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında, Gazze Şeridi'ndeki yaralı Filistinlilerin Doha'daki akrabalarıyla yeniden bir araya getirilmesi konusunda Türkiye ile işbirliği yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Gazze'den yaralı olarak tahliye edilenlerin bir kısmının Türkiye'de, bir kısmının ise Katar'ın başkenti Doha'da tedavi gördüğü ve Türkiye'de tedavileri tamamlanan yaralıların da Doha'ya getirilerek aileleri ile buluşturulduğu belirtildi.

- BÜYÜKELÇİ GÖKSU KARŞILADI



Tedavilerini Türkiye'de tamamlayan ve aile birleşimi amacıyla Katar'daki akrabalarına kavuşmak üzere Doha'ya gelen yaralı ve refakatçi Gazzeli aileleri havalimanında Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. M. Mustafa Göksu ile Katar Dışişleri Bakanlığında Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Ofisi Müdürü Hamed Yusuf Ahmed Raşid el-Maliki karşıladı.

Büyükelçi Göksu, bu anlamlı buluşmada yer almaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Türkiye ile Katar arasındaki derinleşen işbirliğinin bir parçası olarak Gazzeli aileleri Doha'da yeniden bir araya getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesile ile Gazze'de yaşanan bu soykırıma kayıtsız kalmayarak her türlü desteği veren ve Türkiye ile Gazze konusunda işbirliği yapan Katar devletine teşekkürlerimi sunuyorum."

Katar Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Lulva el-Hatır da Katar resmi haber ajansı QNA'ya yaptığı açıklamada, Filistinli yaralıların Doha'daki akrabalarıyla yeniden birleşmesini tamamlamadaki işbirliğinden dolayı Türkiye'ye teşekkür ve takdirlerini dile getirdi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Fas'ın farklı kentlerinde, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne destek gösterisi düzenlendi.

06:40 Türkiye ve Katar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında tahliye edilen Filistinli yaralıları Doha'da bir araya getirdi.

04:03 Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC), Birleşmiş Milletlere (BM) çağrıda bulunarak Filistin'in Genel Kurul'da "tam üye" olarak tanınmasını istedi.

03:55 Almanya'nın Leipzig kentinde Leipzig Kitap Fuarı'nın açılışına katılan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına dikkat çekmek isteyen kişiler tarafından protesto edildi. Protestocular Olaf Scholz'un konuşmasını, İsrail'in Gazze saldırılarını kastederek, "Bu bir insani felaket değil, soykırım" sloganlarıyla kesti.

02:27 Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile başta Gazze Şeridi'ndeki gelişmeler ve ateşkes çabaları ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüştü.

01:03 Kanada hükümetinin, Parlamento'da bu hafta hükümete "İsrail'e silah ihracatına ilişkin daha fazla yetki verilmesini ve transfer edilmesini durdurması" çağrısında bulunan önergeye rağmen, İsrail'e askeri mal ihracatına ilişkin mevcut izinleri iptal etmeyeceği belirtildi.

00:03 Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ülkesini ziyaret eden ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasının önemini ve İsrail'in kara saldırısı başlatmakla tehdit ettiği Refah kentindeki durumu ele aldı.

00:01 İsrail Yüksek Mahkemesi, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail hastanelerinde tedavi gören Filistinli kanser hastaları ve kronik hastalığı olanlar ile yakınlarının Gazze'ye gönderilmesine ilişkin kararı dondurdu.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bini çocuk, 9 bin 220'si kadın olmak üzere 31 bin 923 Filistinli öldürüldü, 74 bin 96 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 251'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 594 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 437 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 232 Hizbullah mensubu, 51 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.