Türkiye ve Katar'ın ''Al-Adeid-2019 Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'' sona erdi
Katar’da Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet (KTBMK) Komutanlığından da bir mekanize piyade bölüğünün katıldığı 'Al-Adeid-2019 Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı' sona erdi.
- İHA
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Katar’da icra edilen ve Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet (KTBMK) Komutanlığından da bir mekanize piyade bölüğünün katıldığı "Al-Adeid-2019 Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı"nın 10 Nisan tarihinde başarıyla tamamlandığı belirtildi.
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