Türkiye ve Katarlı yetkililerden önemli görüşme

Katar İç Güvenlik Güçlerinin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Türk Polis Görev Gücü Katar Genel Koordinatörü Ünal, Katar Dünya Kupası Güvenlik Operasyonları Komutanı Al Sani ile başkent Doha'daki İç Güvenlik Gücü karargahında bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ortak öneme sahip konularda iş birliğini güçlendirmenin yolları ele alındı.

Türkiye'nin görevlendirdiği 3 binden fazla emniyet personeli, Katar'ın ev sahipliğinde 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası sırasında stadyum ve otellerdeki güvenlik operasyonlarına destek olacak.

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım'da Katar-Ekvador maçıyla başlayacak. Katar, Orta Doğu'da Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ilk Arap ülkesi olacak.