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Dünya

Türkiye ve Mısır arasında yeni dönem! Amr el-Kady: 250 bin ziyaretçi bekliyoruz

Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkilerin normalleşmeye başlamasıyla iki ülke arasındaki turizm hareketliliğinde de artış gözlemleniyor. Mısır Turizm Otoritesi Üst Yöneticisi (CEO) Amr el-Kady, 'Bu yılın ilk 4 ayında 80 bin civarında Türk turist ağırladık, yıl sonuna doğru 250 bin Türk turistin Mısır'ı ziyaret etmesini bekliyoruz.' dedi.

AA19 Mayıs 2024 Pazar 11:50 - Güncelleme:
Türkiye ve Mısır arasında yeni dönem! Amr el-Kady: 250 bin ziyaretçi bekliyoruz
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Türkiye ve Mısır ilişkilerinin normalleşmesi ardından iki ülke arasındaki turizm akışı da olumlu etkilendi.

Bu kapsamda, Türkiye'den Mısır'a giden Türk vatandaşlarına sağlanan vize kolaylığıyla ülkeye giden turist sayısında önemli artış kaydedildi.

Öte yandan, ülkede turizmi hareketlendirmek için altyapı çalışmalarına önem verilmesi ve turist destinasyonlarının çeşitlendirmesi de Mısır'a ilgiyi artırdı.

- "MISIR, HEM ALTYAPI HEM DE TEŞVİK ANLAMINDA ÖNEMLİ GELİŞİMLER KAYDEDİYOR"

AA muhabirinin sorularını cevaplayan Mısır Turizm Otoritesi Üst Yöneticisi (CEO) Amr el-Kady, "Bu yılın ilk 4 ayında 80 bin civarında Türk turist ağırladık, yıl sonuna doğru 250 bin Türk turistin Mısır'ı ziyaret etmesini bekliyoruz." dedi.

Mısır hükümetinin turizm için birçok girişimi olduğunu aktaran el-Kady, en önemlisinin altyapı çalışmaları olduğunu dile getirdi.

Kady, "Artık yollar, otobanlar, havaalanları, oteller gibi altyapılarda çalıştığınızda bu vatandaş için iyi olduğu kadar turistler için de iyi. İkincisi, otel yapımına yönelik yeni bir yatırım teşvikimiz var. Yeni bir otel inşa ettiğinizde ancak bunu hızlı bir şekilde yaparsanız, size faiz oranınızın bir kısmı ödeniyor. Bankanıza gidersiniz, kredi alırsınız, faiz öderseniz, hızlı inşa ederseniz hükümet size düşen payı, aslında faiz oranının neredeyse yüzde 40'ını öder." diye konuştu.

Turistler için de havacılığı teşvik programlarının olduğunu ifade eden el-Kady, bunun da Mısır havalimanlarına uçuşu olan her hava yolunun masraflarının bir kısmını karşıladıkları anlamına geldiğini vurguladı.

Kady, "Böylece uçuşu daha az maliyetli hale getiriyoruz. İşte bu şekilde turistlerin gelmesini kolaylaştırıyor ve daha ucuz hale getiriyoruz." dedi.

Mısır'da devam eden altyapı çalışmalarında değinen el-Kady, bunların yüzde 70'inin yapıldığı, hatta bazı bölgelerde bittiği bilgisini paylaştı.

Kady, "Ama artık hissedebiliyoruz, yollarımız hazır. Yüksek hızlı trenimiz 12 ay sonra açılacak. Herhangi bir Avrupa şehrinde olduğu gibi yüksek hızlı. Sadece 5 yılda inşa edilen yeni bir başkentimiz var. Ofislerimiz bir yıldır bu yeni başkente taşınıyor. Yani çalışmaların çoğu artık bitmek üzere." ifadelerini kullandı.

Mısır'daki turistlere yönelik programları da anlatan el-Kady, şöyle devam etti:

"Şarm eş-Şeyh'e daha fazla odaklanmak istiyoruz. Gouna veya Luksor'a daha fazla odaklanmak istiyoruz ve buna daha fazla teşvik veriyoruz. Gazze'deki duruma rağmen yolcuların sayısı düşmedi. Evet, bu herkesi etkiliyor. Rusya-Ukrayna savaşı, sonra Gazze'deki durum, hepsi seyahati etkiliyor. Ancak Mısır'da çok fazla etkilenmedik."

Amr el-Kady, Türkiye pazarına yönelik çok farklı ürünlerinin olduğunu da aktardı.

  • Türkiye-Mısır ilişkileri
  • Turizm hareketliliği
  • Mısıra Türk turistler

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