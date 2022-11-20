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Dünya

Türkiye vurdu, Avrupa rahatsız oldu! Terör destekçileri paçavralarla sokaklara döküldü

Türkiye'nin terör yuvalarına yönelik Suriye ve Irak'ın kuzeyine düzenlediği meşru müdafaa hakkı olan 'Pençe-Kılıç Hava Harekatı' Avrupa'yı rahatsız etti. İsveç'te bir grup terör örgütü PKK/YPG yandaşı, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde terörü bitirmek için Türkiye'nin başlattığı 'Pençe-Kılıç Hava Harekatı' operasyonunu protesto etti.

AA20 Kasım 2022 Pazar 20:25 - Güncelleme:
Türkiye vurdu, Avrupa rahatsız oldu! Terör destekçileri paçavralarla sokaklara döküldü
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Başkent Stockholm'de Segels Torg Meydanı'nda toplanan terör örgütü yandaşları, İsveç'in "Türkiye'ye yönelik silah ambargosunu kaldırmasının" ve "Türkiye ile yapılan NATO anlaşmasının" iptalini istedi.

TERÖR DESTEKÇİLERİ 'DURDURUN' ÇAĞRISINDA BULUNDU

PKK/YPG'yi simgeleyen paçavralar taşıyan göstericiler, "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" operasyonunun durdurulması çağrısı yaptı.

İsveç Parlamentosunda "terörle mücadele yasa tasarısı" 16 Kasım Çarşamba günü onaylanmıştı.

YASA 1 OCAK'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK GİRECEK

1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek yasada teröre bulaşan grupların örgütlenme özgürlüğü ve gösteri izni sınırlanırken, buna yönelik yeni yasaların çıkarılmasının önünün açılacağı belirtilmişti.

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