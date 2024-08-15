''Türkiye yanımızda olduğu için minnettarız''

Pakistan'ın bağımsızlığın 78. yıl dönümü, Bağcılar Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikle kutlandı.



Pakistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen etkinliğe ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Pakistan İstanbul Başkonsolosu Nauman Aslam, bağımsızlık günü sebebiyle harika hissettiğini belirterek "Bugün bağımsızlığımızı kazandığımız ve bağımsız bir ulusun vatandaşı olduğumuz günün yıl dönümü. Bu bizim için çok önemli, çok anlamlı bir gün. Mutfağımızın lezzetlerini Türk arkadaşlarımıza, diplomatik topluluğumuza ve buradaki Pakistan topluluğuna tattırmaya çalışıyoruz ve aynı zamanda sanatçılarımız da geleneksel müziklerimizi çalacak." dedi.

Aslam, Pakistan'ın bilim, teknoloji, sanat ve kültürde kaydettiği ilerlemenin altını çizerek, "Bağımsızlığa giden yol kolay değildi. İnsanlar, onurlu bir şekilde yaşayabilecekleri bir toprak hayali ile fedakarlık, mücadele ve kararlılık örneği gösterdi. Pakistan halkı doğal afetler, ekonomik zorluklar ve sosyal sorunlar karşısında dayanıklıdır. Bu dayanıklılık, ulusun ruhuna bir tanıklıktır." diye konuştu.

- "TÜRKİYE YANIMIZDA OLDUĞU İÇİN MİNNETTARIZ"



Müziğin içsel benliğin ifadesi olduğunu söyleyen Aslam, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki insanlara, dostlarımız ve kardeşlerimiz olarak yanımızda oldukları için minnettarız. Ruhlarımızın ve müziğimizin ne kadar yumuşak, sevgi dolu ve güzel olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. İçsel duygularımızı, insanlığın güzelliğini ve minnettarlığımızı ifade etmek istiyoruz. Türkiye ile Pakistan'ın ilişkileri olağanüstü, mükemmel, tarihi ve dikkat çekicidir. Çünkü bu ilişkiler sağlam köklere dayanıyor. Çeşitliliğimiz gücümüzdür ve farklılıklarımıza saygı göstererek bir millet olarak bir araya gelme yeteneğimiz, geleceğimizi belirleyecektir."

- "İNGİLTERE'DE ÇOK BÜYÜK BİR PAKİSTAN TOPLULUĞUMUZ VAR"



İngiltere İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo da İngiltere'de yaşayan Pakistanlıların çok büyük bir topluluk olduğuna işaret ederek, "Pakistan ile çok yakın ilişkilerimiz var. Dünya çapındaki Pakistan halkı için bu önemli günün kutlanması, burada olmak büyük bir onur." ifadelerini kullandı.

Pakistan asıllı Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu Operasyon Sorumlusu Adella Zafer ise ailesinin ve kendi kültürünün temsil edilmesinin ve bunun bir parçası olmanın çok güzel olduğunu dile getirdi.



Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Ali Erdoğan da Pakistan'ın kurucu lideri Muhammed Ali Cinnah ile bağımsızlık mücadelesi veren şehit ve gazileri anarak, "Bağcılar Belediyesi olarak ev sahipliği yaptığımız bu program, bizler için çok farklı anlamlar taşımaktadır. Bilindiği gibi sınır komşusu olmamasına rağmen halklarımız arasında çok güçlü tarihi ve kültürel bağlar bulunmakta. Yüreği birlikte çarpan kara gün dostu Türkiye ve Pakistan halklarının, en zor günlerde birbirlerine verdiği desteği tüm dünya bilmektedir." dedi.

Pakistan halkının Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı sırasında dualar ve yardımlarla Türkiye'nin yanında olduğu kaydeden Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:



"Şair Muhammed İkbal, Lahor'daki Badşahi Camisi'ndeki konuşmasında binlerce insana cesaret aşıladı. Kardeşlerimizin duasını ve desteğini arkasına alan milletimiz, toprağını düşman işgalinden kurtardı. Geçmişten günümüze Pakistan ve Türkiye kara gün dostu olarak dayanışma örneği göstermektedir. Bu kardeşliğin sembolü ise İslamabad'daki Mustafa Kemal Atatürk, Ankara'daki Muhammed Ali Cinnah caddeleridir. Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı gibi kardeşliğimiz kan bağından değil, gönül bağından gelmektedir."



Pakistan ve Türkiye'nin milli marşlarının okunması ile başlayan etkinlikte, yöresel yemekler, kıyafetler ve müziklere yer verildi.



Ülkenin kültürünü, şehirlerini, doğasını ve insanlarını anlatan mini bir belgeselin de izleyiciye sunulduüu programda ayrıca Pakistanlı müzik grubu Nexus da mini bir konser verdi.