Türkiye Yemen’e sessiz kalmıyor

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın ve iç karışıklığın hüküm sürdüğü Yemen’de açlık sonucu insanların hayatını kaybetmesi üzerine sivil toplum kuruluşlarının başlattığı yardım çağrılarına Türkiye’den yoğun destek geldi. Kızılay ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) başta olmak üzere AFAD, Sadakataşı, Deniz Feneri ve Hüdayi Vakfı gibi kuruluş Türkiye genelince başlattığı kampanyalar ile topladıkları insani yardımları Yemen’e ulaştırmaya başladı.

BULAŞICI HASTALIK

“Yemen’e Sessiz Kalma’ kampanyası ile Yemen’e ilk ulaşan isimlerden olan TDV Yurtdışı Hayri Hizmetler uzmanı Mahmut Temelli, açlıkla beraber barınmanın da büyük sorun olduğunu söyledi. Temelli, şunları kaydetti:“İnsanlar kamıştan derme çatma yerlerde kalıyor. Gıda ve temiz su eksikliği var. Kışlık ihtiyaçları var. Özellikle yetersiz beslenme ve temiz su eksikliğinden kaynaklı bulaşıcı hastalıklar var. Bunda da çocuklar en zayıf durumdaki grup. Çocuklar için takviye, tamamlayıcı gıdaya ihtiyaç duyuluyor. Ziyaret ettiğimiz 1 milyon 700 bin nüfuslu El Cevf şehrindeki sağlık merkezine yetersiz beslenme yüzünden günde 50 civarında başvuru geldiği belirtiliyor.” Yemen’deki çalışma koşullarının zorluğuna dikkat çeken Temelli, Yemen’in Marib ve Seyun bölgelerinde Hudeyde kentindeki çatışmalardan kaçan ailelere üç gündür yardım ulaştırdıklarını, bu kapsamda pirinç, un, şeker, yağ ve konservenin bulunduğu bin acil gıda yardım paketini dağıttıklarını söyledi.

ARALIKSIZ YARDIM

Savaşın başladığı günden bu yana Yemen’e el uzatan Kızılay’ın Genel Başkanı Kerem Kınık, “Savaşın başladığı günden beri Yemen’de aralıksız insani yardım faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Özellikle Taiz ve Sana gibi muhasara altında bulunan beldelerdeki kapalı olan limanlardan dolayı insani yardım malzemelerinin ulaştırılmasında ciddi sıkıntılar yaşanıyor” dedi. Kınık, “Kızılay’ın yardım kampanyasına çok sayıda özel sektör ve sivil toplum kuruluşundan destek var. Geçen sene 15 bin ton gıda ve bin tır insani yardım malzemesini Yemen’in bütün bölgelerine dağıttık. Günlük insani yardım malzemelerinin dağıtımı devam ediyor” şeklinde konuştu.

YARDIMA MUHTAÇ

Sadakataşı Derneği de, insani krizin yaşandığı Mehra’da gıda yardımı yaptı. Dernek, iki ay önce sel felaketinin yaşandığı, bin evin zarar gördüğü ve 8 bin ailenin etkilendiği Mehra’ya bağlı Gayze’de yağ, şeker, süt tozu, pirinç, konserve ve undan oluşan gıda kolileri dağıttı. Sadakataşı Derneği Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Hasbal, nüfusun yüzde 75’inin yardıma muhtaç durumda olduğunu belirtti.