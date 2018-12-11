Türkiye Yemen’e sessiz kalmıyor
2015’te patlak veren iç savaş nedeniyle 22 milyon kişinin açlık çektiği Yemen’e Türkiye yardım elini uzatıyor. Başkan Erdoğan’ın talimatı üzerine başta TDV, Kızılay, AFAD olmak üzere yardım kuruluşları Yemenliler’e derman oluyor.
- İREM ERBAŞ
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın ve iç karışıklığın hüküm sürdüğü Yemen’de açlık sonucu insanların hayatını kaybetmesi üzerine sivil toplum kuruluşlarının başlattığı yardım çağrılarına Türkiye’den yoğun destek geldi. Kızılay ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) başta olmak üzere AFAD, Sadakataşı, Deniz Feneri ve Hüdayi Vakfı gibi kuruluş Türkiye genelince başlattığı kampanyalar ile topladıkları insani yardımları Yemen’e ulaştırmaya başladı.
BULAŞICI HASTALIK
“Yemen’e Sessiz Kalma’ kampanyası ile Yemen’e ilk ulaşan isimlerden olan TDV Yurtdışı Hayri Hizmetler uzmanı Mahmut Temelli, açlıkla beraber barınmanın da büyük sorun olduğunu söyledi. Temelli, şunları kaydetti:“İnsanlar kamıştan derme çatma yerlerde kalıyor. Gıda ve temiz su eksikliği var. Kışlık ihtiyaçları var. Özellikle yetersiz beslenme ve temiz su eksikliğinden kaynaklı bulaşıcı hastalıklar var. Bunda da çocuklar en zayıf durumdaki grup. Çocuklar için takviye, tamamlayıcı gıdaya ihtiyaç duyuluyor. Ziyaret ettiğimiz 1 milyon 700 bin nüfuslu El Cevf şehrindeki sağlık merkezine yetersiz beslenme yüzünden günde 50 civarında başvuru geldiği belirtiliyor.” Yemen’deki çalışma koşullarının zorluğuna dikkat çeken Temelli, Yemen’in Marib ve Seyun bölgelerinde Hudeyde kentindeki çatışmalardan kaçan ailelere üç gündür yardım ulaştırdıklarını, bu kapsamda pirinç, un, şeker, yağ ve konservenin bulunduğu bin acil gıda yardım paketini dağıttıklarını söyledi.
ARALIKSIZ YARDIM
Savaşın başladığı günden bu yana Yemen’e el uzatan Kızılay’ın Genel Başkanı Kerem Kınık, “Savaşın başladığı günden beri Yemen’de aralıksız insani yardım faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Özellikle Taiz ve Sana gibi muhasara altında bulunan beldelerdeki kapalı olan limanlardan dolayı insani yardım malzemelerinin ulaştırılmasında ciddi sıkıntılar yaşanıyor” dedi. Kınık, “Kızılay’ın yardım kampanyasına çok sayıda özel sektör ve sivil toplum kuruluşundan destek var. Geçen sene 15 bin ton gıda ve bin tır insani yardım malzemesini Yemen’in bütün bölgelerine dağıttık. Günlük insani yardım malzemelerinin dağıtımı devam ediyor” şeklinde konuştu.
YARDIMA MUHTAÇ
Sadakataşı Derneği de, insani krizin yaşandığı Mehra’da gıda yardımı yaptı. Dernek, iki ay önce sel felaketinin yaşandığı, bin evin zarar gördüğü ve 8 bin ailenin etkilendiği Mehra’ya bağlı Gayze’de yağ, şeker, süt tozu, pirinç, konserve ve undan oluşan gıda kolileri dağıttı. Sadakataşı Derneği Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Hasbal, nüfusun yüzde 75’inin yardıma muhtaç durumda olduğunu belirtti.
İNSANLAR AÇLIKTAN YAPRAK YİYOR
Yemen Yerel Yönetim Bakanlığı Müsteşarı ve İnsanlığa Rahmet Derneği Başkanı Muhammed Hasan Alsoudi, Yemen’deki iç savaş nedeniyle büyük bir açlık ve insani kriz yaşandığını belirterek, 29 milyon nüfuslu ülkede 22,2 milyon sivilin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu söyledi. Alsoudi, ülkesindeki savaşın ve kıtlığın en çok çocukları ve kadınları tehdit ettiğini belirterek, iç savaş nedeniyle 16 bin sivilin hayatını kaybettiğini kaydetti. Alsoudi şunları söyledi: “Ülkemizde şu anda insanlar ağaçları kesip yiyor. Türkiye’deki tüm hayırseverleri acil olarak Yemen’de bir kişi bile olsa kurtarmaya çağırıyoruz. Özellikle Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyoruz. Bizim şu anda Türkiye’de yardım toplamamızı uygun gördüğü ve Müslümanların sorunlarıyla ciddi şekilde ilgilendiği için.”
MEMUR-SEN DE KAMPANYA BAŞLATTI
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan da Yemen’deki insanlık dramına “dur” demek için Memur-Sen’in yardım kurumları ile birlikte “Yemen İnsanlığı Bekliyor” sloganıyla yardım kampanyası başlattıklarını belirtti ve tüm insanlığı Yemen halkı ile dayanışmaya davet etti.
ERDOĞAN YARDIM TALİMATI VERDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yurt genelindeki tüm camilerden cuma namazı çıkışı Yemen için yardım toplanmıştı. Siyasetçilerin, destek çağrısında bulunduğu Yemen için ülke genelinde acil yardım kampanyaları düzenlenmeye devam ederken, bir kısmı ise şimdiden bölgeye gönderildi.
KİK'İN ŞAŞIRTAN BİLDİRİSİNE TEPKİ
Körfez İşbirliği Konseyi, Yemen’de yaşanan insanlık dramının baş sorumlularından olan Suudi Arabistan’ın bu ülkeye yaptığı yardımları övdü. Riyad’da düzenlenen 39. KİK Zirvesi kapanış bildirgesinde Suudi Arabistan ve diğer körfez ülkelerinin yaptığı insani yardımların sıralanırken, Yemen Cumhurbaşkanı ve yönetiminin desteklendiği vurgulandı. KİK bildirgesindeki Yemen’e yardım maddesi tepkiyle karşılandı. Suud liderliğindeki Arap koalisyonun saldırılarında yüzlerce sivil Yemenli’nin katledildiği hatırlatılarak sözde yapılan yardımların övülmesi eleştirildi.
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