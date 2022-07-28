Türkiye yüzde 100'le hazır! Avrupa çözüm arıyor

AA muhabirinin "Gas Infrastucture Europe" ve Avrupa Komisyonu'ndan derlediği bilgilere göre Avrupa yılda yaklaşık 400 milyar metreküp doğal gaz tüketiyor.

Tükettiği doğal gazın yaklaşık yüzde 40'ını Rusya'dan ithal eden Avrupa, yaşanan enerji krizi nedeniyle alternatif çözümler arıyor.

Son olarak 26 Temmuz'da enerji arz güvenliğini artırmak amacıyla bu kış doğal gaz talebini gönüllü olarak yüzde 15 azaltmak konusunda siyasi bir anlaşmaya varıldı.

Üye ülkelerin 1 Ağustos 2022 ile 31 Mart 2023 tarihleri arasında doğal gaz taleplerini kendi seçecekleri önlemlerle düşürmesi bekleniyor.

- ÜLKE DEPOLAMA KAPASİTELERİ VE TÜKETİMLERİ

Avrupa'da toplam kapasitesi yaklaşık 110 milyar metreküp olan doğal gaz depolarının doluluk oranı, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle tartışılıyor.

AB üyesi ülkelerden 18'inin depolama tesisi bulunuyor. Bunların içinde en fazla doğal gazı yılda 92 milyar metreküple Almanya tüketiyor. Aynı zamanda yaklaşık 24 milyar metreküple Avrupa'nın en büyük doğal gaz depolama kapasitesine sahip Almanya'nın depolarının doluluk seviyesi yüzde 66 oranında hesaplanıyor.

Yaklaşık 20 milyar metreküp doğal gaz depolama kapasitesine sahip İtalya'nın tüketimi ise yıllık 71 milyar metreküp düzeyinde bulunuyor. İtalya'nın doğal gaz depolarının doluluk oranı yüzde 70 olarak dikkati çekiyor.

Ortalama 14 milyar metreküp doğal gaz depolayabilen Hollanda'nın yıllık tüketimi ise 44 milyar metreküp olarak hesaplanıyor. Hollanda'nın depolarındaki doluluk yüzde 62 düzeyinde bulunuyor.

Halihazırda yüzde 75'lik doluluk oranına sahip Fransa ise Avrupa'nın en büyük dördüncü deposuna sahip. Depolama kapasitesi yaklaşık 13 milyar metreküp olan Fransa'nın yıllık tüketimi ortalama 40 milyar metreküp olarak hesaplanıyor.

Yıllık tüketimi 22 milyar metreküp düzeyinde olan Polonya'nın doğal gaz depolama kapasitesi ise yaklaşık 3,6 milyar metreküp. Polonya'nın depolarındaki doluluk oranı yüzde 98 olarak hesaplanıyor.

Savaşın aktörlerinden Ukrayna'nın tüketimi ise yıllık 27 milyar metreküp düzeyinde bulunuyor. Ülkenin 31 milyar metreküp kapasiteli depoları savaş nedeniyle yalnızca yüzde 22,9 oranında doluluğa sahip.

Kiev, geçen yıl yaklaşık 19,8 milyar metreküp doğal gaz üretti ve tüketimin yaklaşık 5 milyar metreküpünü de depolarından karşıladı. Geriye kalan kısmı ise ithal edildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in 26 Temmuz'da yaptığı açıklamaya göre ise iki doğal gaz depolama tesisi olan Türkiye kışa hazırlıklı girecek.

Silivri'de bulunan deponun kapasitesinin artırılması için çalışmaların sürdüğünü belirten Dönmez, "Tuz Gölü depolama tesisimizde 1,2 milyar metreküplük kapasite tamamen dolu. Silivri'deki depolama tesisimizin de yüzde 82'si dolu. Eylül sonuna kadar tamamı dolmuş olacak. Toplamda yaklaşık 6 milyar metreküplük gaz depolamış olacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Geriye kalan AB üyesi ülkelerin doğal gaz tüketimleri, depo kapasiteleri ve depo doluluk oranları ise şöyle sıralanıyor: