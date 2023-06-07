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Dünya

Türkiye ziyareti gündem oldu: Maduro sonunda Müslüman mı oldu?

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Beştepe'de düzenlenen göreve başlama töreninde edilen dua sırasında ellerini semaya kaldırması İspanya'da gündem oldu. Söz konusu fotoğraf hakkında, 'Maduro sonunda Müslüman mı oldu yoksa?' ifadeleri kullanıldı.

Yeni Şafak7 Haziran 2023 Çarşamba 22:11 - Güncelleme:
Türkiye ziyareti gündem oldu: Maduro sonunda Müslüman mı oldu?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı görevine yeniden seçilmesinin ardından Beştepe'de göreve başlama töreni gerçekleştirilmişti. Söz konusu törene katılan isimlerden biri de en ön sırada oturan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro olmuştu.

Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevine yeniden seçilmesi vesilesiyle düzenlenen törende Maduro'nun Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın ettiği dua sırasında ellerini semaya kaldırması dikkat çeken bir detay olmuştu.

MADURO SONUNDA MÜSLÜMAN MI OLDU?

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Maduro'nun dua esnasında ellerini açması dış basında da yer aldı. Söz konusu detayı haberleştiren İspanyol basını "Maduro sonunda Müslüman mı oldu yoksa Erdoğan'ın töreninde bir tür nezaket tavrı mıydı?" ifadelerini kullandı.

"BELKİ BİR GÜN İSLAM'A GEÇMEYİ KABUL EDEBİLİRİM"

İspanya'da yayın yapan Infobae isimli yayın organının haberinde 2018 yılında gerçekleşen bir olaya atıf yapıldı. Hatırlanacağı üzere dönemin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Osmanlı İmparatorluğu'nu kuran Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin hayatını anlatan "Diriliş Ertuğrul" adlı Türk televizyon dizisinin Venezuela'da uyandırdığı hayranlık hakkında Venezuelalılarla özel bir görüşme yapmıştı. Maduro bu görüşmede ayağa kalkmış ve bu dizinin gerçek İslam'ı öğrettiğini ve bu dizi sayesinde belki bir gün İslam'a geçmeyi kabul edeceğini söylemişti.
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