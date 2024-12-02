Türkiye ziyareti öncesi Esed'le görüştü! 'ABD'nin planı' açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed ile görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi görüşmede, İran'ın Suriye halkı ve ordusuna tam destek verdiğini belirterek, Suriye'de yaşananların ABD'nin bölgeyi kaosa sürükleme planının bir parçası olduğunu ancak geçmişte olduğu gibi, Suriye'nin kazanan taraf olacağını söyledi.

Suriye ordusu ve devletine desteğin İran'ın stratejik politikası olduğunu kaydeden Arakçi, bu stratejik yaklaşımı bölgedeki kalıcı istikrar ve güvenliği sağlama ile tüm bölge ülkelerinin güvenliğini destekleme amacı taşıyan bir adım olarak niteledi.

Beşşar Esed ise İran'a desteği için teşekkür ederek, Arakçi'nin hassas bir dönemde gerçekleştirdiği Suriye ziyaretini anlamlı bulduğunu ifade etti.

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