Kritik Türkiye ziyareti öncesi İsveç'ten dikkat çeken PYD/YPG kararı

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom, yeni kurulan hükümetin PYD ve YPG terör örgütleri ile arasına mesafe koyacağını duyurdu.

İsveç Radyosu'na konuşan Billström, PYD/YPG ile PKK arasında yakın bir bağ olduğunu, bu bağın da Türkiye-İsveç ilişkilerini zedelediğini belirterek, bu örgütlerle aralarına mesafe koyacaklarını söyledi.

İSVEÇ BAŞBAKANI KRİSTERSSON TÜRKİYE'YE GELİYOR

İsveç hükûmetinden yapılan açıklamada Kristersson'ın Erdoğan ile görüşmek üzere 8 Kasım'da Ankara'yı ziyaret edeceği belirtildi.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson

Kristersson, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 20 Ekim'de bir mektup göndererek İsveç'in NATO'ya katılım sürecini görüşmek için Ankara ziyaretine hazır olduğunu bildirmişti.

Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde 28 Haziran'da Üçlü Muhtıra imzalanmıştı.

İsveç Adalet Bakanlığından bir heyet 5-6 Ekim'de Ankara'da Adalet Bakanlığı yetkilileri ile toplantı gerçekleştirmişti.

Star Gazetesi