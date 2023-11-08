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Dünya

Türkiye ziyareti sonrası Blinken'ı hedef tahtasına koydular: Utanç verici

İsrail'in 7 Ekim'de başlayan Gazze katliamı sonrası 'Ben bir Yahudi olarak İsrail'deyim' sözleriyle İslam ülkelerinin hedefinde yer alan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye ziyareti sonrası ABD basını tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. 'Hafta sonu Biden'ın Orta Doğu politikası çöktü' başlığını kullanan ABD basını, Blinken'ın diplomatik gezisinin utanç verici bir başarısızlık olduğunu yazdı.

Star Gazetesi8 Kasım 2023 Çarşamba 09:26 - Güncelleme:
Türkiye ziyareti sonrası Blinken'ı hedef tahtasına koydular: Utanç verici
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ABD basını, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın diplomatik gezisinin utanç verici bir başarısızlık olduğunu yazdı.

"Hafta sonu Biden'ın Orta Doğu politikası çöktü" başlığını kullanan ABD basını, "Blinken'ın tek duyduğu reddedilmeydi ve bu Biden'ın Orta Doğu stratejisinin sonu anlamına gelen türden bir reddedilmeydi" ifadelerini kullandı.

Blinken'ın Arap ülkeleri ve Türkiye karşısında durumunun iyi olmadığı belirtildi.

TÜRKİYE ZİYARETİ SONRASI BLİNKEN'I HEDEF TAHTASINA KOYDULAR: UTANÇ VERİCİ

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına rıza göstermesinin ABD'nin Irak ve Suriye'de kendi güçlerini riske attığının altı çizildi.

Lübnan'daki Hizbullah örgütüne işaret eden ABD basını, "İsrail'in kuzey sınırında ikinci bir cepheye doğru inmesiyle birlikte, ABD ateşkesi reddetmeye devam ederse kriz daha da kötüleşecek" yorumunda bulundu.

Filistinlileri Amerika'nın bölgesel düzen fantezilerine kurban etmenin aptalca olduğu dile getirilirken ABD'nin İsrail'i dizginleme konusundaki isteksizliği nedeniyle bölgede yalnızlaştığına işaret edildi.

Yemen'den Suriye'ye kadar uzanabilecek bölgesel bir savaş ihtimalinin ABD Başkanı Biden'ın rotayı tersine çevirmesine ve İsrail'e baskı uygulamasına bağlı olduğunu yazan ABD basını, "Biden'ın dış politikası kendi tasarladığı bir kıskaç tuzağına düşmüş durumda; İsrailli, Arap ve Türk ortakları arasında sıkışmış durumda. Ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması için hâlâ zaman var. Ama önce yönetimin yanılsamalarına son vermesi gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

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