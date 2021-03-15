Türkiye'de bir araya gelecekler: Hayati bir aşama olacak

AA 15 Mart 2021 Pazartesi 07:26 - Güncelleme: 15 Mart 2021 Pazartesi 07:26

Afganistan Dışişleri Bakanı Atmar, Türkiye'yi, "değerli ve güvenilir dost" olarak nitelendirerek, "Barış görüşmelerinin Türkiye'de yapılması, ateşkesi garanti altına almak ve siyasi çözüm yönünde atılmış bir adım olacaktır." ifadelerini kullandı.



Atmar, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Türkiye'yi "değerli ve güvenilir bir dost ülke" olarak tanımlayan Atmar, Türkiye'nin Afgan barış görüşmelerine ev sahipliği yapmasının savaştan bunalan Afganistan'ın istikrar arayışında hayati bir aşama olacağını ifade etti.

Atmar, Türkiye'nin Afgan barış görüşmelerine ev sahipliği yapmak için istekli olduğunu belirterek, "Barış görüşmelerinin Türkiye'de yapılması, ateşkesi garanti altına almak ve siyasi çözüm yönünde atılmış bir adım olacaktır." ifadelerini kullandı.



ABD'den Gani'ye mektup: Türkiye'den yardım isteyeceğiz Bakan Atmar, nisanda gerçekleşecek toplantının hedefleri, gündemi, katılımcıları ve sonuçlarıyla ilgili temasların sürdüğünü kaydetti.

Twitter hesabından telefon görüşmesine ilişkin dün bilgi paylaşan Atmar, "Türkiye'de nisanda düzenlenecek Afgan Barış Görüşmelerinin bir sonraki turu hakkında konuştuk." ifadelerini kullanmıştı.

- RUSYA 18 MART'TA, TÜRKİYE DE NİSANDA TOPLANTIYA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Afganistan'da barışın sağlanması için Rusya 18 Mart'ta, Türkiye de nisanda barış süreci toplantısına ev sahipliği yapacağını açıklamıştı.

İkinci aşamasına 6 Ocak'ta geçilen Afganlar arası müzakerelere ise Taliban heyetinin 26 Ocak'ta bölge ülkelerini ziyarete çıkmasının ardından ara verilmişti.

Görüşmeler, 22 Şubat'ta tekrar başladı ancak üç haftayı aşkın sürede sadece bir görüşme yapılabildi.

Afganistan ve Taliban müzakere heyetleri, barış görüşmelerinin sürdürülmesi için Katar'ın başkenti Doha'da bulunuyor.



ABD'DEN AFGAN LİDERLERE BARIŞ MEKTUBU: TÜRKİYE'DEN EV SAHİPLİĞİ YAPMASINI İSTEYECEĞİZ

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Afgan liderlere barış görüşmelerine ilişkin mektup göndermiş, mektupta, "Türkiye'den gelecek haftalarda, barış anlaşmasının sonuçlandırılması için ev sahipliği yapmasını isteyeceğiz" ifadeleri yer almıştı.