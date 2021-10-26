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Dünya

Türkiye'de bir döneme damga vurmuştu... Ünlü oyuncu Natalia Oreiro Rus vatandaşı oldu

Türkiye'de 2000'li yıllara damga vuran dizi Vahşi Güzel'in yıldızı Natalia Oreiro, Rusya Devlet Başkanı Putin'in kararıyla Rus vatandaşı oldu.

AA26 Ekim 2021 Salı 07:23 - Güncelleme: 26 Ekim 2021 Salı 07:23
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Türkiye'de bir zamanlar popüler olan Arjantin dizisi "Vahşi Güzel"in başrol oyuncusu Natalia Oreiro, Rusya vatandaşlığı aldı.

Rusya Devlet Yasal Bilgi İnternet Portalı'nda yayımlanan Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararı ile Natalia Oreiro ve oğlu Merlin Atahualpa Mollo'ya vatandaşlık verildi.

Oreiro, Haziran 2020'de vatandaşlık başvurusunda bulunduğunu açıklamıştı.

Uruguay'da, 1977'de doğan şarkıcı ve oyuncu Oreiro, küçük yaşta Arjantin'e taşındı. Dizi oyunculuğu ve şarkıcılığı ile Arjantin'de meşhur olan Oreiro'nun şöhreti zamanla Latin Amerika'yı aşarak tüm dünyaya yayıldı.

Oreiro, Arjantin'de 1998'de çekilen, Türkiye'de de 2001'den itibaren yayınlanan "Vahşi Güzel" dizisinde, "Milagros" ismiyle başrolde oynamıştı.

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