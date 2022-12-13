Küresel odakların maşası FETÖ'nün 15 Temmuz kanlı darbe girişimi, Türk milletinin destansı direnişi ile bertaraf edilmiş Türkiye'de darbeler tarihe karışmıştı.



Öte yandan geçtiğimiz günlerde de Almanya'da darbe planlayan gruba operasyon düzenlendi.

Yaklaşık üç bin Alman polisinin katılımıyla ülke genelinde yapılan baskınlarda terör örgütü üyesi olmak ve darbe planlamak suçlamasıyla çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Almanya merkezli siyasi dergi Der Spiegel, ülkedeki çalkantılı süreci kapağına taşıdı.

ALMANYA'DA YAŞANANLAR İÇİN 'DARBE' DEDİLER

Konuyla ilgili haberin fotoğrafında, darbe planının lideri olduğu belirtilen Heinrich XIII Prens Reus'a yer verildi. Yaşananların darbe girişimi olduğunu açıkça aktaran dergi, "Operasyon: Darbe. Prens Reus ve yeminli muhafızlarının çılgın fantezileri" ifadeleri kullandı.

15 TEMMUZ'DA ALGI OPERASYON YAPMIŞLARDI

Aynı derginin, Türkiye'de altı yıl önceki darbe girişiminde ise tepki çeken ifadelerle algı operasyonuna soyunduğu bir kez daha gün yüzüne çıktı.

Tel örgülerin ardında Türk bayrağının tasvir edildiği sayılardan birinde, "Bir zamanlar demokrasi vardı." şeklindeki ifadeye yer verilmişti.

İKİYÜZLÜ TUTUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının kullanıldığı bir diğer sayıda ise "Bir ülke özgürlüğünü kaybediyor: Türkiye'ye odaklan." denilmişti.