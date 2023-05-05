Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için Suudi Arabistan'da oy verme işlemi devam ediyor

Türk seçmenler, Türkiye'nin Riyad Büyükelçiliği ve Cidde Başkonsolosluğu'nda kurulan sandıklarda oylarını kullanıyor.

Cidde Başkonsolosluğu Cumhurbaşkanlığı İletişim Ataşesi Hüseyin Eren Yıldızer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'da yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının seçime ilgilisinin oldukça yoğun olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan genelinde kayıtlı yaklaşık 11 bin seçmenin yarısından fazlasının oylarını Riyad Büyükelçiliği'nde ve Cidde Başkonsolosluğu'nda güvenli bir şekilde kullanmaya devam ettiğini belirten Yıldızer, özellikle hafta sonunda bu ilginin arttığını, vatandaşların Mekke, Medine, Abha, Yanbu, El-Baha, Tebük, Bureyde, Ed-Demmam, Hail ve Cazan şehirlerinden otobüslerle oy kullanmak için geldiklerini kaydetti.

Oy verme işlemi, 7 Mayıs Pazar saat 21.00'e kadar sürecek.