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Dünya

Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için Suudi Arabistan'da oy verme işlemi devam ediyor

Suudi Arabistan'da, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için kurulan sandıklarda oy kullanma işlemi sürüyor.

AA5 Mayıs 2023 Cuma 18:35 - Güncelleme:
Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için Suudi Arabistan'da oy verme işlemi devam ediyor
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Türk seçmenler, Türkiye'nin Riyad Büyükelçiliği ve Cidde Başkonsolosluğu'nda kurulan sandıklarda oylarını kullanıyor.

Cidde Başkonsolosluğu Cumhurbaşkanlığı İletişim Ataşesi Hüseyin Eren Yıldızer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'da yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının seçime ilgilisinin oldukça yoğun olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan genelinde kayıtlı yaklaşık 11 bin seçmenin yarısından fazlasının oylarını Riyad Büyükelçiliği'nde ve Cidde Başkonsolosluğu'nda güvenli bir şekilde kullanmaya devam ettiğini belirten Yıldızer, özellikle hafta sonunda bu ilginin arttığını, vatandaşların Mekke, Medine, Abha, Yanbu, El-Baha, Tebük, Bureyde, Ed-Demmam, Hail ve Cazan şehirlerinden otobüslerle oy kullanmak için geldiklerini kaydetti.

Oy verme işlemi, 7 Mayıs Pazar saat 21.00'e kadar sürecek.

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