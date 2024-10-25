Türkiye'deki çifte vatandaşlara ''sandığa gidin'' çağrısı

Bulgaristan'da 2021 yılında 3 kez, 2022 ve 2023 yıllarında birer kez sandık başına giden seçmenler, en son 9 Haziran 2024'te erken genel seçim ve Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için oy kullanmıştı.

Siyasi istikrarsızlığın devam ettiği Bulgaristan'da 27 Ekim Pazar günü yeniden sandıklar kurulacak.

Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşların genel seçimde oy kullanması için 31'i Trakya'da olmak üzere 168 sandık kurulacak.

Kırklareli Balkan Göçmenleri Derneği Başkanı Erol Ateş ile Babaeski Balkan Göçmenleri Derneği Başkanı Gülsüm Kaynaklar, 27 Ekim Pazar günü yapılacak Bulgaristan genel seçimi için çifte vatandaşlara "sandığa gidin" çağrısında bulundu.

- "SEÇİM ÖNEMLİ"



Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bulgaristan'da yapılacak yedinci erken genel seçimin diğer seçimlerden çok daha önemli olduğunu belirtti.

En son 9 Haziran'da gerçekleştirilen seçimde de hükümetin kurulamadığını anımsatan Ateş, son seçimlerde Hak ve Özgürlükler Hareketinin büyük başarı yakaladığına dikkati çekti.

Hak ve Özgürlükler Hareketinin tarihte ilk kez Bulgaristan'da 47 milletvekili çıkardığına vurgu yapan Ateş, "Güzel bir seçim olmuştu, ilk defa tarihimizde 47 milletvekili çıkarmıştık fakat yine maalesef koalisyon olmadı ve hükümet kurulamadı. Bu yüzden 27 Ekim Pazar günü tekrar seçime gideceğiz." dedi.

- "KATILIMIN FAZLA OLMASI GEREKİR"



Hak ve Özgürlükler Hareketinde bazı ayrışmaların meydana geldiğini dile getiren Ateş, şöyle devam etti:

"Bu bizi hiçbir şekilde durdurmuyor ve durduramaz. 27 Ekim'de gerekeni yapacağımıza inanıyorum. Bütün çifte vatandaşlarımızdan, daha önce yaptığımız 6 seçimden daha farklı bir seçim olacağını düşündüğümüz için kesinlikle ve kesinlikle çok çok duyarlı olup herkesin sandık başına gelmelerini rica ediyoruz.

Son 3 yılda yedinci seçim olduğu için bıkkınlık oldu insanlarda. Diğer seçimlerden farklılık olarak belli başlı partilere karşı Türk partisi olarak hareket ediyorduk ama bu defa partimiz bir şekilde ikiye bölünmüş hale geldi. Bu mücadelede biz partinin kurucu ve onursal başkanı Ahmet Doğan tarafını seçtik. Bu aslında bizim hareketin ayakta kalma seçimi olacağını düşünüyoruz. İnşallah bu defa bütün seçmenlerimiz daha fazla katılım göstereceklerdir."

- "YETER Kİ BU BELİRSİZLİK BİTSİN"



Babaeski Balkan Göçmenleri Derneği Başkanı Gülsüm Kaynaklar da pazar günü yapılacak Bulgaristan'daki erken genel seçimlerin çifte vatandaşlar için de büyük önem teşkil ettiğini söyledi.

Bulgaristan'ın uzun zamandır geçici hükümet tarafından yönetildiğini anımsatan Kaynaklar, belirsizliğin ortadan kalkmasını istediklerini belirtti.

Bulgaristan'daki Türk azınlığın haklarını aldığı, eşit ve adil adalet sisteminin yaşanabildiği bir geleceğe umut olacak seçim olmasını dileyen Kaynaklar, şunları kaydetti:

"Biz istiyoruz ki Türk temsilcilerimiz çok olsun ve Türk azınlığının haklarını savunsunlar. Vize sorunlarımız, çifte vatandaşlık haklarıyla ilgili sorunlarımız, dil ve din sorunumuz var. O kadar çok sorun yumağı var ki, hükümet kurulamadığı sürece biz bu sorunlarımızı çözemeyeceğiz. Bulgaristan seçimleri çok önemli.

Şu anda 'en kötü ihtimal bile bu belirsizlikten daha iyidir' diye düşünüyoruz. Çifte vatandaşlarımızın kendi özlük hakları için de bu seçimler çok önemli. Kime istiyorlarsa oylarını ona versinler ama yeter ki bu belirsizlik bitsin. Babaeski'de yaşayan çifte vatandaşlarımızın oy kullanım oranları çok düşük. Herkesin sandığa gitmesi için bir talebimiz var. Herkes sandığa gitsin yasal haklarını, demokratik haklarını kullansın."