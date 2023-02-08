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Dünya

Türkiye'deki deprem felaketi sonrası Yunan devlet televizyonundan duygulandıran yayın: Ben Seni Sevdiğimi...

Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'nin haber kanalı ERT News, sabah haberlerine Türkiye'deki deprem görüntüleri ve 'Ben Seni Sevduğumi' şarkısı ile başladı.

IHA8 Şubat 2023 Çarşamba 13:21 - Güncelleme:
Türkiye'deki deprem felaketi sonrası Yunan devlet televizyonundan duygulandıran yayın: Ben Seni Sevdiğimi...
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Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve toplam 10 ili vuran 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'ye dayanışma mesajları gönderiliyor. Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'nin haber kanalı ERT News, Kostas Papachlimintzos ve Christina Vidou'nun sunucusu olduğu sabah haberlerine Türkiye'yi vuran depremin görüntüleri ve 2005 yılında hayata gözlerini yuman Kazım Koyuncu'nun "Ben Seni Sevduğumi" şarkısı ile başladı. Şevval Şam'ın seslendirdiği şarkı ile sunulan görüntüler, kısa sürede sosyal medyada da hızla yayılarak viral oldu. Daha sonra stüdyoya giren sunucular, deprem hakkında gelişmeleri aktardı.

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