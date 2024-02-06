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Dünya

Türkiye'deki deprem için yardıma gelen Bulgar ekibi yaşadıklarını unutamıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde kurtarma çalışmalarına katılan Bulgar Mağara Kurtarma Derneği (CRB) ekipleri yaşadıkları anları unutamıyor.

AA6 Şubat 2024 Salı 11:27 - Güncelleme:
Türkiye'deki deprem için yardıma gelen Bulgar ekibi yaşadıklarını unutamıyor
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Bulgar Mağara Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Anri Hazday, AA muhabirine, Türkiye'ye deprem sonrası ilk el uzatanlar arasında yer aldıklarını ve anılarının hala canlı olduğunu anlattı.

"O günleri düşününce, aklımıza ilk gelen sözler, inşallah bir daha böyle bir felaket olmaz." diyen Hazday, Türkiye'ye kurtarma uzmanları yollayan Bulgaristan Ulusal Gönüllüler Birliğinden (NAD) depremle ilgili haber alır almaz birkaç saatte 20 kişilik ekip oluşturduklarını söyledi.

Hazday, "THY'nin değerli yardımıyla aralarında bir doktorun da yer aldığı ekip Hatay'a ulaşabildi. Felaketin hemen ardından yaşanılan kaostan sonra AFAD, gerekli organizasyonu yaparak Bulgar ekiplerini ihtiyaç noktalarına ulaştırdı." ifadesini kullandı.

- "SADECE BİR KADINI CANLI ÇIKARABİLDİK"

Depremle ilgili CRB'nin çalışmalarına değinen Hazday, şöyle devam etti:

"İnşallah böyle bir felaket bir daha olmaz. Bizim ekibimizin ana görevi enkaz altını araştırıp, orada sıkışıp kalan, hayatta olan insanları veya cesetlerin olup olmadığını tespit etmekti. Havanın aşırı soğuk olması ve depremin üzerinden uzun süre geçmesi nedeniyle sadece bir kadını canlı çıkarabildik. Doktorumuz, o arada yaralılara ve hasta olanlara yardım etmeye çalıştı."

Hazday, ekiplerin yaklaşık 2 hafta Türkiye'de kaldığını belirterek, CRB'nin 50 yıllık geçmişinde benzer bir operasyona asla katılmadıklarının altını çizdi.

Derneğin resmi internet sitesinde "Türkiye Görevi" başlığıyla Hatay'da deneyimlerinin tamamını paylaşmaya çalıştıklarını aktaran Hazday, "Dediğim gibi Allah vermesin ama dünyada hiçbir ülke, böylesi büyük bir felakette tek başına kalmamalı. İhtiyaç olduğunda her zaman yardıma koşmaya hazırız." dedi.

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  • Bulgar kurtarma derneği

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