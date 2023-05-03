Türkiye'deki genel seçimler için kardeş ülkede hazırlıklar tamamlandı

Türkiye'de 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek genel seçimlerde Azerbaycan'da yaşayan 11 bin 36 seçmen 5, 6 ve 7 Mayıs tarihlerinde sandık başına gidecek. Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Azerbaycan'daki Türk vatandaşlarının oy kullanabilmesi için yapılan hazırlıklarla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"2023 SEÇİMLERİNDE KATILIM ORANININ DAHA DA ARTACAĞINA İNANIYORUZ"

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanma işlemlerinin yurt dışında başladığını belirten Büyükelçi Bağcı, "Yurt dışındaki vatandaşlarımızın bulundukları yerde oy kullanma haklarıyla ilgili ülkemizdeki siyasi hayata katılımına önem veriyoruz. Malumunuz bu çerçevede oylama sürecinin başladığını ifade ettim. Bu amaçla ilgili kanunlarda yaptığımız değişikliklerle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ülkemizde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi, milletvekili genel seçimi ve halk oylamalarında oy kullanabilmelerinin hukuksal altyapısı oluşturulmuştur. Bu çerçevede yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde altıncı kez yurt dışında oy kullanıyorlar. Vatandaşlarımızın seçimlere olan ilgisinin her seçimde istikrarlı bir şekilde artması ise demokrasimiz açısından, ülkemiz açısından memnuniyet vericidir. İlk kez oy kullanılan 2014 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki katılım oranıyla 2018 yılındaki katılım oranlarının birbirinden farklı ve artan şekilde devam ettiğini sizlerde biliyorsunuz. Bu oranın Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde de daha artacağına inanıyoruz" dedi.

"AZERBAYCAN'DA 15 SANDIK KURULDU"

Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı karar çerçevesinde seçimlerde 73 ülkede ve 151 temsilcilikte sandık kurulduğuna vurgu yapan Bağcı, "Bu çerçevede Bakü'de 9, Gence'de 3, Nahçıvan'da 3 olmak üzere toplam Azerbaycan'da 15 adet sandık kurulmuştur. Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı bütün vatandaşlarımız, dış temsilciliklerimizde ve gümrük kapılarında oylarını kullanabileceklerdir ve kullanmaya da başlamışlardır. Vatandaşlarımızın oy kullanmaya, Türkiye Cumhuriyeti resmi makamlarınca düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bulunan ehliyet, pasaport gibi belgelerle oy kullanmaktadırlar. Sunduğu belgede Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yer almayan vatandaşlarımızın sandıkların açık olduğu tarihlerde ve hafta sonu dahil temsilciliklerimizde nüfus kayıt örneği temin etmesi mümkündür. Cuma, Cumartesi, Pazar günü Azerbaycan genelinde oylama işlemi yapılacaktır. Elinde halen eski kimlik bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının oylamadan önce konsolosluğa başvurarak T.C. kimlik numarası olan bir belgeyi kendilerine takdim edeceğiz. Yani nüfus kayıt örneği almaları gerekmektedir" diye konuştu.

"VATANDAŞLARIMIZIN OYLARINI KULLANMALARINI ÖNEMSİYORUZ"



Türkiye'nin tüm temsilciliklerinde Türk vatandaşlarının güven, huzur içerisinde ve mümkün olan en uygun koşullarda oylarını kullanmaları için tüm gerekli hazırlıkların yapıldığını ifade eden Büyükelçi Bağcı, "Vatandaşlarımızın oylarını kullanmalarını önemsiyoruz ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bu dönemki, 28'inci dönemdeki parlamentosunda ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde iradelerini sandığa yansıtması gerektiğini düşünüyoruz. Bu çerçevede vatandaşlarımızı oy kullanmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

Azerbaycan'da oy verme işleminin 5 Mayıs Cuma günü yerel saatle 09.00'da Bakü, Gence ve Nahçıvan'da başlayacağına dikkat çeken Bağcı, "Cuma günü bir sandık, Cumartesi günü dört sandık, Pazar günü de dört sandık kurulacaktır. Toplam Bakü'de 9 sandık kurulacaktır. Vatandaşlarımız sizin girdiğiniz güvenlik kapısından girecekler, bu kapıdan içeri alınacaklar, oylarını kullandıktan sonra yine aynı şekilde oylama mekanından ayrılmış olacaklardır. Azerbaycan'da yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımıza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı elde etmiş Azerbaycan'daki kardeşlerimize oylarını kullanmak, demokratik olarak bu görevlerini yerine getirmek ve seçme ve seçilme hakları çerçevesindeki bu süreçte haklarını kullanmak üzere büyükelçiliğimize ve konsolosluğumuza ve oylama mekanına davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'da 5 Mayıs'ta başlayacak oy kullanma işlemleri sabah 09.00-21.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.