İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Nisan 2021 Pazar / 6 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,058
  • EURO
    9,6752
  • ALTIN
    460.376
  • BIST100
    1408.14
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Türkiye'deki kritik konferansla ilgili kardeş ülkeden 'umut dolu' açıklama
Dünya

Türkiye'deki kritik konferansla ilgili kardeş ülkeden 'umut dolu' açıklama

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Afganistan'daki barış süreciyle ilgili İstanbul'da yapılacak konferansın Afganistan'da kalıcı barışa katkıda bulunacağını ve 2020'de Katar'ın başkenti Doha'da imzalanan barış anlaşmasını sonuç odaklı hale getireceğini umduğunu bildirdi.

AA18 Nisan 2021 Pazar 12:15 - Güncelleme: 18 Nisan 2021 Pazar 12:23
ABONE OL

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile Afgan mevkidaşı Muhammed Hanif Atmar telefonda görüştü.

İki bakan Afganlar arası diyalog ile ilgili son gelişmeleri ve ilerlemeyi ele alırken, Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, İslamabad yönetiminin barış diyaloğunu desteklediğini ve barışçıl bir Afganistan'ın Pakistan'ın çıkarlarına olduğunu vurguladı.

Kureyşi, Afganistan'daki barış süreciyle ilgili İstanbul'daki konferansın Afganistan'da kalıcı bir barışa katkı sunacağını ve 2020'de Doha'da imzalanan barış anlaşmasını sonuç odaklı hale getireceğini umduğunu kaydetti.

Afganistan Dışişleri Bakanı Atmar da Pakistan'ın barış sürecini verimli hale getirmek için ülkesine yönelik diplomatik, siyasi ve manevi desteğini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Her iki bakan, İstanbul'da görüşme konusunda mutabık kaldı.

Afganistan barış sürecine ilişkin konferans İstanbul'da 24 Nisan-4 Mayıs'ta düzenlenecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.