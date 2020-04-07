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Dünya

Türkiye'deki 'Vefa' kimsede yok! Alışverişe yardım etmek için 370 kron isteniyor

İsveç'te 92 yaşındaki kalp rahatsızlığı olan Kerstin Hedman, koronavirüs salgınında enfekte olma riskinden kaçınmak amacıyla alışveriş için markete gitmek istemiyor. Hedman'ın yaşadığı Sundsvall belediyesi, poşetlerin taşınması için belirlediği ücreti talep ediyor. Alışveriş ücreti taşıma ile birlikte iki katına çıkarak daha pahalı bir hale geliyor. Ülkede yaşanan bu durum Türkiye'deki 'vefa' bilincinin ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Türkiye'de görevli polis, jandarma, zabıta, AFAD, Kızılay ve gönüllü sivil toplum kuruluş çalışanlarından oluşan 'Vefa Sosyal Destek Grubu' ülkenin her il ve ilçesinde ihtiyaçları ivedilikle karşılıyor.

07 Nisan 2020 Salı 15:42 - Güncelleme: 07 Nisan 2020 Salı 15:42
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İsveç'in Sundsvall kentinde yaşayan 92 yaşındaki Kerstin Hedman, kalp problemleri sebebiyle koronavirüs salgınında risk grubunda bulunuyor.

Tek başına bir dairede kalan Hedman’a yardım edebilecek biri olmaması ve alışverişe gitmesi onun için sorun oluşturuyor.

"AÇ KALIRIM"

Sundsvall belediyesi de para karşılığı ev hizmetlerine yardımcı oluyor ancak ücretler pahalı. Vatandaşlar 4 gıda torbası başına 370 SEK (İsveç Kronu) ödemek zorunda kalıyor.

Hedman, "Bayan görevliyle konuştum, 'evet, fiyat bu' dedi. Ben 'de O zaman ben aç kalırım' diye cevap verdim" ifadelerini kullandı.

SABİT TARİFE

Yeni Şafak'ın haberine göre, Sundsvall belediyesinin kuralları olduğunu ve sabit bir tarifeleri olduğunu söyleyen Sağlık ve Bakım Hizmetleri Müdür Vekili Annika Backström Hedman'a başka çözümler bulmaya çalıştıklarını söylüyor.

Kendisine yardım edecek kimsenin olmadığını, marketlerin internet üzerinden sipariş aldığını ve evlere servisi olduğunu söyleyen Hedman, "Bunun için bilgisayar gerekli ve benim bir bilgisayarım yok" diyor.

TÜRKİYE'DEK 'VEFA' KİMSEDE YOK

İçişleri Bakanlığınca, 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın evlerinden dışarı çıkmalarının yasaklanması sonrasında, temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere, il ve ilçelerimizde faaliyete geçen Vefa Sosyal Destek Grubu koordinasyonunda faaliyetlerimiz kesintisiz devam ediyor.

Kaymakamlıkların koordinasyonunda oluşturulan, İlçe Vefa Sosyal Destek Grubunda görevli polis, jandarma, zabıta, AFAD, Kızılay ve gönüllü sivil toplum kuruluş çalışanları tarafından vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçları ivedilikle karşılanıyor.

Mehmetçik sosyal yardım paralarını köy köy dolaşarak ulaştırıyor

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