Türkiye'den AB'ye ''Doğu Akdeniz'' tepkisi!

AA 24 Nisan 2020 Cuma 10:51 - Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 11:06

Sözcü Aksoy, AB Konsey Toplantısı Sonuç Bildirgesi'yle ilgili bir soruya yazılı yanıt verdi.

Dün yapılan toplantının sonuç bildirgesinin Doğu Akdeniz'e ilişkin bölümünün yine "köhnemiş birlik dayanışması anlayışıyla" kaleme alındığını ifade eden Aksoy, "Bildirinin bu bölümü, AB'nin, uluslararası hukuk ve kendi müktesebatı hilafına, Rum/Yunan ikilisi tarafından suistimal edilmesinin ve bu ikilinin maksimalist politikalarına alet olmasının yeni bir örneğidir." değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye'den İsrail'e Batı Şeria tepkisi! Aksoy, bu anlayışla sonuç alınamayacağını artık AB'nin anlaması gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"AB'den beklentimiz, Kıbrıs Rumlarını Kıbrıs Türkleriyle, Yunanistan'ı ise ülkemizle diyaloğa teşvik etmesidir. Rum/Yunan ikilisinin dar görüşlü çıkarları uğruna AB üyelik sürecimizin rehin alınmasına izin vermemelidir. Daha önce de vurguladığımız üzere, Türkiye Doğu Akdeniz'de hem kendi haklarını hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını kararlılıkla korumaya devam edecektir."

