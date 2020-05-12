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Dünya

Türkiye'den Afganistan'daki terör saldırılarına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da bir cenaze töreni ile hastaneyi hedef alan iki terör saldırısını kınadı.

AA12 Mayıs 2020 Salı 16:39 - Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 16:40
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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir hastane ile Nangarhar vilayetinde bir cenaze törenine bu sabah düzenlenen terör saldırıları sonucunda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Mübarek ramazan ayında ve Kovid-19 salgınının etkilerinin yoğun biçimde hissedildiği bu dönemde, sivilleri ve içerisinde yenidoğan ünitesi de bulunan bir hastaneyi hedef alan bu alçakça saldırıları kınıyoruz." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifa dilekleri iletildi.

Nangarhar vilayetinin Hiva ilçesinde korucu komutanının cenaze töreninde düzenlenen bombalı saldırıda 24 kişi hayatını kaybetmiş, 68 kişi yaralanmıştı.

Kabil'in Daşt-i Barçi bölgesinde Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünün faaliyet gösterdiği hastaneye düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıda ise 13 sivil yaşamını yitirmişti.

Fildişi Sahili ve Liberya'dan getirilene vatandaşlar karantina sürelerini geçirecekleri yurda yerleştirildi

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