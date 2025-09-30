Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Aksungur SİHA, Orta İrtifa Uzun Havada Kalışlı (MALE) İHA kategorisine giriş seviyesinde, sürekli istihbarat toplama, gözetleme, hedef tespiti ve hassas vuruş görevleri için özel olarak tasarlanmış, ağır siklet bir araçtır.

Yaklaşık üç ton ağırlığında ve 750 kilograma kadar karışık mühimmat taşıyabilen uçak, 40 saati aşan kesintisiz uçuş operasyonları sağlayan çift motorla donatılmıştır. Modüler yük bölmesi, ROKETSAN'ın TEBER Lazer/GPS güdümlü akıllı bombaları, MAM-C ve MAM-L mühimmatları, uzun menzilli L-UMTAS tanksavar füzeleri ve Cirit lazer güdümlü roketleri de dahil olmak üzere çok çeşitli silahları barındırabilir. Aksungur ayrıca güdüm kitleriyle donatılmış MK-82 sınıfı genel maksat bombalarını da konuşlandırabilir.

Özellikle, son görüntülerde, sol kanadının altına yerleştirilmiş, daha önce ilan edilmemiş Lazer/GPS güdümlü akıllı bir bomba olduğu anlaşılan bir insansız hava aracının varlığı ortaya çıktı. Bu durum, Türk savunma yetkilileri tarafından henüz resmi olarak onaylanmamış, test aşamasındaki yeni bir hassas mühimmat hakkında spekülasyonlara yol açtı. Buna paralel olarak, Türkiye'de yapılan son denemeler, platformun menzilini ve öldürücülüğünü artıran KGK-SİHA-82 kanat destekli bomba ve uzatılmış menzilli TEBER-82 varyantının başarılı bir şekilde entegre edildiğini doğruladı. Bu büyüyen ve giderek daha gelişmiş cephanelikle Aksungur, Nijer'in uzak ve çatışmalı bölgelerde derin saldırı operasyonları yürütme kabiliyetini önemli ölçüde artırıyor.

NİSAN AYINDA SATIN ALIM GERÇEKLEŞMİŞTİ

Nisan 2025'te kamuoyuna duyurulan satın alma, duyurudan operasyonel konuşlandırmaya hızla geçti. 12 Nijerli askeri personelden oluşan seçkin bir grup, sistemin entegrasyonuna hazırlanmak için Türkiye'de ileri eğitimden geçti. Aksungur, halihazırda muharebe koşullarında kendini kanıtlamış Bayraktar TB2'yi de içeren Nijer'in genişleyen İHA filosunu tamamlıyor. Yakında hizmete girecek olan HÜRKUŞ-C hafif taarruz uçağıyla birlikte, bu platformlar, kalıcı bölgesel hakimiyet için insanlı ve insansız hava araçlarını birleştiren çok katmanlı hava gücüne doğru daha geniş bir doktrin değişimini temsil ediyor.

Teknolojik açıdan bakıldığında, Aksungur uygun fiyat ve gelişmiş kabiliyetler arasında bir denge kuruyor. Stratejik olarak, bu konuşlandırmanın zamanlaması tesadüf değil. Sahel bölgesi artık cihatçı grupların ulusal sınırlar ötesindeki zayıf devlet varlığını istismar ettiği küresel bir terörist faaliyet merkezi haline geldi. Yabancı basında yer alan habere göre, Aksungur'un gelişi, Nijer'e geniş çöl ve ormanlık arazilerde düşman unsurlarını gerçek zamanlı olarak takip etme, hedefleme ve etkisiz hale getirme olanağı sağlayacağı ifade edildi. Bu, yalnızca askeri bir yükseltmenin ötesinde, Nijer'in hızlı teslimat, uyarlanabilir teknoloji ve aktif muharebe deneyimiyle tanınan bir savunma ortağı olan Türkiye ile daha derin bir uyum içinde olduğunun sinyalini veriyor. Batı'nın bölgedeki askeri desteği daha da parçalandıkça, bu tür ortaklıkların Batı Afrika'nın gelecekteki güvenlik mimarisini şekillendirmesi muhtemel.

Haberde, Nijer'in Aksungur'u sahaya sürme kararının, dayanıklılık, hassasiyet ve caydırıcılığa öncelik veren gelişen savunma doktrininin açık bir göstergesi olduğu, İHA'nın sadece bir edinim değil, aynı zamanda hem müttefiklerine hem de rakiplerine, ülkenin yeni nesil asimetrik tehditlerle başa çıkmak için sert güce yatırım yaptığının stratejik bir işareti olduğu ifade edildi. Haberde son olarak, Sahel'de kontrol ve istikrar için verilen yüksek riskli mücadelede Nijer'in artık gökyüzünde vurabilecek bir göze sahip olduğu aktarıldı.