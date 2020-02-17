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Dünya

Türkiye'den Burkina Faso'daki kilise saldırısına kınama

Türkiye, Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'daki bir Protestan kilisesine dün düzenlenen terör saldırısını kınadı.

17 Şubat 2020 Pazartesi21:31 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 21:31

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Burkina Faso’nun Yagha kentinde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği saldırının derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu terör eylemini kınıyoruz. Kardeş Burkina Faso halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kimliği bilinmeyen silahlı kişilerin Yagha'ya bağlı Pansi köyündeki kiliseye pazar ayini sırasında düzenlediği saldırıda 24 kişi yaşamını yitirmiş, 18 kişi yaralanmıştı.

Olağanüstü hal 1 yıl daha uzatıldı

Burkina Faso'nun kuzeyinde 12 Ocak'ta sona eren olağanüstü hal, terörle mücadeleyi güçlendirmek amacıyla 1 yıl daha uzatıldı.

Olağanüstü hal, Burkina Faso'yu oluşturan 13 bölgenin 7'sinde halen uygulanıyor.

Ülkede son 4 yılda terör örgütlerince düzenlenen saldırılarda 700'e yakın kişi hayatını kaybetti, en az 270 bin kişi evlerinden oldu.

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