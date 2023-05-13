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Dünya

Türkiye'den Cidde Bildirgesi açıklaması: Her türlü desteği vermeye hazırız

Dışişleri Bakanlığı, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında imzalanan Cidde Bildirgesi'ni memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

AA13 Mayıs 2023 Cumartesi 15:49 - Güncelleme:
Türkiye'den Cidde Bildirgesi açıklaması: Her türlü desteği vermeye hazırız
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Bakanlık, Sudan'da ordu ile HDK arasında imzalanan Cidde Bildirgesi ile ilgili yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Sudan Silahlı Kuvvetleri ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında insani ihtiyaçların karşılanmasını ve yardım faaliyetlerinin kolaylaştırılmasını öngören Cidde Bildirisi'ni memnuniyetle karşılıyoruz. Bildirinin, Sudan'da kalıcı ateşkesin ve kapsayıcı diyaloğun tesisine vesile olmasını ümit ediyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Sudan'daki insani durumun iyileşmesi ve tüm Sudanlıların temel ihtiyaçlara kesintisiz erişiminin sağlanmasının en büyük temennileri olduğu kaydedilen açıklamada, "Türkiye, dost ve kardeş Sudan'da barışın ve istikrarın tesisi yönündeki tüm çabalara bugüne kadar olduğu üzere, bundan sonra da her türlü desteği vermeye hazırdır." ifadeleri kullanıldı.

- CİDDE BİLDİRGESİ

Sudan'da ordu ile HDK arasında bir aya yakın süredir devam eden çatışmaların durması için Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde taraflar arasında yürütülen görüşmeler sonucunda 11 Mayıs'ta "Cidde Bildirgesi" imzalandı.

ABD ve Suudi Arabistan'ın arabuluculuğunda yürütülen görüşmeler yoluyla imza altına alınan bildirgede, Sudan ordusu ve HDK'nin sivillere zarar verecek herhangi bir saldırıdan uzak duracağı belirtilerek, Sudan halkının çıkarlarının iki taraf için öncelik olduğu vurgulandı.

- SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Dünya Sağlık Örgütü, çatışmalarda yaşamını yitirenlerin sayısının 604'e, yaralananların sayısının 5 bin 127'ye yükseldiğini açıklamıştı.

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