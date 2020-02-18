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Dünya

Türkiye, Çin'deki sağlık çalışanlarına koruyucu malzeme yardımında bulundu

Türkiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesini sürdüren Çin'e, sağlık çalışanlarının kullanımı için koruyucu malzeme yardımında bulundu.

AA18 Şubat 2020 Salı12:50 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 12:51

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Sağlık Bakanlığınca Vuhan kentinden yayılan Kovid-19 salgını sebebiyle Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği yetkililerine, sağlık çalışanlarının kullanımı için 2 bin filtreli maske ve 2 bin koruyucu tulum teslim edildi.

Sağlık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş'nin Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, yardım malzemelerini Çin'in Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Cheng Weihua'ya iletti.

Büyükelçilik yetkilileri, Çin halkı adına Sağlık Bakanlığına teşekkür etti.

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