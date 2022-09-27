Türkiye'den ders niteliğinde diplomasi! “İmkansızı başardılar”

Bütün dünyada büyük bir memnuniyetle karşılanan Tahıl Anlaşması'nda başarılı olmasının ardından haftalar sonra Türk diplomasisi, Rusya ile Ukrayna arasındaki en büyük esir takasını sağlamakta da başarılı oldu. Dünya basını tarafından imkansız olarak nitelendirilen takas, Ankara'nın ileri diplomasi anlayışı ile mümkün hale geldi.



TAHIL ANLAŞMASINDAN ESİR TAKASINA

El Kuds El Arabi, Türkiye'nin başarısını "Tahıl Anlaşmasından Esir Takasına" başlığıyla gündeme taşıdı. Analiz haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya-Ukrayna savaşını sonlandıracak bir siyasi çözüme ulaşmak için gösterdiği çaba övgüyle ele alındı.

İmkansız olarak nitelendirilen diplomasinin Ankara tarafından ustalıkla yürütüldüğünden bahsedilen haberde, "Rusya ile Ukrayna arasında yaklaşık yedi ay önce savaş başlamasından bu yana Türkiye iki ülkeye karşı tutumlarda büyük bir denge koruma şeklinde tezahür eden karmaşık bir diplomasi süreci yürüttü. Ukrayna'ya Bayraktar SİHA'ları vermesine ve bu silahların Rus ordusuna yoğun ve öldürücü darbeleriyle acı yaşatmasına rağmen Türk diplomasisi bir ülkeyi destekleyip öbürünü desteklememekle nitelenebilecek herhangi bir hata yapmamakta fiilen başarılı oldu." ifadelerine yer verildi.

TÜRKİYE TARAFSIZ KALDI

Türkiye'nin Ukrayna'ya insansız hava araçları vermesine, Rus saldırısını kınamasına, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğini açıklamasına ve Rusya'da yapılan ilhak referandumunu kınamasına rağmen "Rusya'nın güvenlik ihtiyaçlarını anlıyoruz" türünden karşı tutumlar aldığı, 'Rusya'ya karşı Batı provokasyonlarını' reddettiğinin altı çizildi.

HEM MOSKOVA HEM KİEV İÇİN HAYATİ ÖNEME SAHİP

"Montrö Sözleşmesi'nin uygulanmasında dengeli bir tutum aldı ayrıca Rusya'ya karşı Batı yaptırımlarına katılmayı reddetti." Vurgusunun yer aldığı haberde, " Türkiye, dengeli tutumunun yanı sıra bütün taraflara önemini vurgulamak için stratejik jeopolitik konumunu kullandı. Bu da hem Moskova hem Kiev için hayati bir rol oynayan Türkiye ile siyasi, askeri aynı zamanda ekonomik temas kanallarını ayakta tutmalarının sağladığı müktesebatlarını kaybetme korkusuyla çatışan tarafların Türkiye ile herhangi bir ihtilafa girmesini engelledi." denildi.

İDAM EDİLECEKLERDİ TÜRKİYE DİPLOMASİSİ HAYAT VERDİ

Şüphesiz Rusya-Ukrayna savaşının başından beri en büyük diplomatik başarılardan biri de Türkiye'nin etkin rol oynadığı esir takası oldu.

Analizde esir takasına ilişkin şu ifadeler kullanıldı;

Türkiye daha önce açıklamadığı sürpriz bir adımla savaşın başlamasından bu yana en büyük bir anlaşmayı gözetmekte başarılı olduğunu ilan etti. Bu iki ülke arasında esir takası anlaşmasıydı. Bu anlaşmaya göre 55 kadar Rus, 200'den fazla Ukraynalı esir serbest bırakıldı. Pek çok ayrıntının henüz ortaya çıkmamasına rağmen kesin olan şu ki anlaşma Türkiye'nin gözetiminde ve Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Rus mevkidaşı Putin ve Ukraynalı mevkidaşı Zelenski ile yaptığı doğrudan görüşmelerinin neticesinde gerçekleşti. Peş peşe ortaya çıkan ayrıntılar Putin'in doğrudan talep ettiği Rus şahsiyetlerini ve Mariupol'da savaşan Azov Taburunun önde gelen komutanlarının serbest bırakılmasında Erdoğan'ın çabalarının başarılı olduğuna işaret ediyor. Serbest bırakılan esirlerin bir kısmı savaş sonuna kadar kalmaları şartıyla Türkiye'ye getirildi. Bütün bunlar iki taraf arasındaki ara buluculukta Türkiye'nin rolünün gücüne işaret ediyor. Nitekim anlaşma büyük bir uluslararası memnuniyetle karşılandı.

Star Gazetesi